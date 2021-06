Cultura 24-06-2021

Restauremos la Tierra”: Concurso muestra la visión de niños y jóvenes sobre la crisis del medio ambiente y la forma de restaurarlo





• Lanzado en el marco del Día de la Tierra 2021, el concurso organizado por Fundación Chile y el Centro Global de la Universidad de Columbia en Santiago convocó a más de 600 niños y niñas de distintas regiones del país para inspirar a sus comunidades con obras de arte que muestren las acciones que se pueden implementar frente al cambio climático.

En el marco del Día Internacional de la Tierra, celebrado anualmente cada 22 de abril, el Centro Global de la Universidad de Columbia en Santiago junto a Fundación Chile, invitaron a niños, niñas y jóvenes entre 10 y 18 años a participar del concurso “Restauremos la Tierra”. La actividad, que contó con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Medioambiente, tuvo como finalidad que los concursantes movilizaran e inspiraran a sus comunidades a restaurar el planeta y sus ecosistemas a través de una obra de arte.

La Ministra de Medioambiente, Carolina Schmidt, elogió tanto la iniciativa como su enfoque pedagógico: “Tenemos una misión educativa que debemos seguir cumpliendo aún en tiempos de cuarentena”, dijo, destacando el concurso como una oportunidad “para reflexionar sobre la necesidad de cambiar hábitos y tomar acciones que permitan restaurar el planeta. El cuidado del medio ambiente es tarea de todos. Todos somos responsables y tenemos algo que aportar. Por eso llamamos a las nuevas generaciones a la acción y a trabajar juntos por un mundo más sustentable”.

Tras recibir más de 600 dibujos, pinturas, collages, maquetas y videos, provenientes de diversas comunas de la Región Metropolitana y varias regiones del país, el jurado deliberó el viernes 3 de junio eligiendo a tres ganadores y dos menciones honrosas en dos categorías: 10 a 14 años y 15 a 18 años. Éste estuvo integrado por Pamela López, Directora de Programación y Audiencias del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM); Noelia Rojas, Periodista del Ministerio de Medio Ambiente; Lily Bravo, Especialista Senior de Ciencia, Tecnología, Innovación, Energía y Minería de la Embajada de Estados Unidos; Andrea Osorio, Directora de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile; y Angela Oblasser, Gerenta de Sustentabilidad de Fundación Chile.

Tras constatar la buena acogida que la iniciativa tuvo por parte de niños y jóvenes de todo el país, Pamela López celebró la iniciativa y comentó: “Quedé muy sorprendida de la profundidad y los contenidos de las obras participantes, y, sobre todo, del nivel de empatía [de los niños] al relacionar la causa medioambiental con su propio entorno”. Por su parte, Angela Oblasser destacó que: “Se ve que los niños y jóvenes tienen mucha conciencia de la situación del planeta, y son conscientes también de su responsabilidad y de que sus acciones pueden tener impacto. Algunos se ven muy frustrados y angustiados con el escenario actual. Hay mensajes que llegan muy profundo”.

Al enterarse de que había sido elegida ganadora en la categoría de 10 a 14 años, Alfonsina Castro, creadora del video en stop motion Salvemos el mundo, contó que su inspiración para concursar fue la canción que musicaliza su obra, “Goodbye to a World” del músico Porter Robinson: “El tema trata sobre una despedida en el fin del mundo y me provocó sentimientos de tristeza. Me hizo pensar en las causas de una eventual muerte del planeta y me di cuenta de que es justamente lo que estamos consiguiendo hoy”. Respecto a su triunfo, comentó: “Mi objetivo no era necesariamente ser premiada, más bien vi la oportunidad ideal para manifestar mi preocupación a través de un video que pueda transmitir esta inquietud a más personas”.



Por otro lado, Karoll Sarmiento, quien ganó en la categoría de 15 a 18 años con la obra ¿En cuánto tiempo?, admitió que quien la instó a participar fue su profesor jefe, quien le habló al curso sobre la iniciativa. Asimismo, cuenta que su principal motivación fue: “La necesidad de reflejar la angustia que me provoca la invisibilización de que una de las ‘ciudades escondidas’ de Chile esté perdiendo uno de sus principales tesoros”. Oriunda de El Salvador, ubicado a más de 2400 metros de altura en pleno Desierto de Atacama, Karoll explica en su video el daño ecológico que ha sufrido el Salar de Pedernales, cuyo ecosistema ha sido degradado tanto por el cambio climático, como por la acción humana en la Tercera Región.