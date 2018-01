Nacional 11-01-2018

Restricción permanente de catalíticos: Advierten fuerte impacto en mercado de autos usados

Según explicó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Automotriz de Chile (Cavem), los vehículos anteriores al 2012 presentarán una fuerte desvalorización.

Después de tramitarse por casi un año, el plan "Santiago Respira" comenzará a regir este 2018 con lo que entre mayo y agosto todos los vehículos (catalíticos y no catalíticos) inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 estarán afectos a la restricción permanente del Plan de Descontaminación Ambiental. Esta normativa tendrá un "efecto bastante duro" en los modelos inferiores a 2012, según afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Automotriz de Chile (Cavem), Carlos Dumay. Esto porque "esos vehículos al momento de recibirse en parte de pago, tienen una desvalorización mayor que los posteriores al 2012". Misma situación ocurre cuando se quiere vender a un particular, pues el precio del modelo con más años de antigüedad tendrá una desvalorización más alta.

Si bien a raíz de esta situación el mercado de los vehículos nuevos podría recibir un impulso este año, desde Cavem aseguran que la recuperación de la confianza del consumidor, el incremento que se proyecta en la inversión, las múltiples y nuevas formas de financiamiento y falta de opciones de transporte público son los principales factores que explican la cifra récord de ventas de autos cero kilómetro que se espera para este 2018. Asimismo, aún falta conocer si el plan de descontaminación irá actualizando los años de restricción. "Si eso se fuera a producir, la desvalorización de algunos autos comenzará antes, pero aún no hay certeza de eso y hoy día son los vehículos del 2011 hacia abajo los que están marcando una diferencia importante". Conductores tienen tres opciones Ante el escenario que se avecina en los próximos meses, Dumay ve tres opciones para los conductores que tienen vehículos anteriores a 2012. En primer lugar podrán "cambiar el vehículo por uno cero kilómetro". Pero también está la posibilidad de "cambiar el auto por uno usado pero más nuevo", es decir, de un año posterior a 2012, explicó.