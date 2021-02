Policial 11-02-2021

Restricción Vehicular: A 20 días de entrada en vigencia de la norma se han realizado casi 3 Mil controles con 545 infracciones por no cumplimiento.

A partir del 18 de enero pasado las ciudades de Talca y Linares han registrado una disminución en la circulación vehicular, mientras que Curicó mantiene un alto número de vehículos en las calles de la ciudad.

Talca, 05 de enero de 2021.- Fue la gran noticia en la medianía del primer mes del año, la que paulatinamente se ha ido integrando a la conducta de los habitantes de las tres capitales provinciales, Talca (Fase 1), Linares (Fase 2) y Curicó (Fase 1) con la intención de disminuir la circulación de personas entre las 09:30 y 18:00 horas en las dos primeras y hasta las 17:30 en Curicó.

El Intendente de la región del Maule, Juan Eduardo Prieto, se refirió a los resultados del proceso “Luego de tres semanas de iniciada la restricción vehicular, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, hizo el primer balance donde demuestra que la comuna de Linares y Talca ha disminuido su movilidad producto de la restricción vehicular que se está implementando, en Curicó no ha sido suficiente la disminución, ha sido menor de lo que esperábamos, pero los próximos días evaluaremos si es necesario implementar nuevas medidas para seguir avanzando y tomando iniciativas que vayan en ayuda a la disminución y a la contención de la pandemia que es lo que todos necesitamos hoy día” expresó la autoridad,

Para poder aplicar la norma se ha implementado un sistema de control integrado por Carabineros, Fiscalizadores municipales y la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes, totalizando un total a la fecha de 2 Mil 977 controles en las tres ciudades, de los cuales 545 han originado una citación a los juzgados de policía local correspondientes con multas que pueden alcanzar los 75 mil pesos.

El Seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Maule, Carlos Palacios, manifestó que la ordenanza ha entregado cifras para el análisis “Estamos conscientes que no se trató de una medida popular, sin embargo, hemos podido evidenciar la baja sustantiva de circulación en las ciudades de Talca y Linares, algo que no se refleja en Curicó. Según registros de Carabineros, el ingreso a la ciudad a diario evidencia casi 78 Mil vehículos en promedio, una cifra que se mantiene alta frente a la disminución que la norma pretende conseguir y con ello menos personas circulando, lo que es básico para la disminución de los contagios por COVID” aseguro la autoridad.



En tanto se han cursado 177 infracciones en la ciudad de Linares, 128 en Talca y 115 en Curicó por no cumplir con la restricción de circulación, frente a estos resultados, el secretario ministerial aseguró que las infracciones cursadas podrían ser más, pero que en ciertos puntos de control se ha privilegiado la labor educativa “La cantidad de infracciones no reflejan la real cantidad de personas que no han cumplido la norma, sobre todo en Curicó, donde en ciertos puntos se informa y se devuelven a sus domicilios, ya que muchos conductores argumentan desconocer la aplicación de la medida” Señalo Palacios.

Aunque según la autoridad la aplicación de la ordenanza está en diaria evaluación, la restricción vehicular se seguirá aplicando en las tres comunas, ya que está planificada para hacerse efectiva mientras las tres capitales provinciales se mantengan en las fases 1 ó 2 del Plan Paso Paso.