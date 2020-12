Opinión 24-12-2020

RESUMIENDO EL AÑO Y RECORDANDO UNA EMISORA: SOBERANÍA DE LINARES

Si yo pudiera enmarcar como una pintura extravagante, lo que ha sido este año, resultaría algo así como un torrente de estilos, desde la armonía de Leonardo al estallido cubista de Picasso. Incluyendo El Grito de Munch, las ondulaciones de los relojes de Dalí la anulación de la ley de gravedad de Chagall, y que todo se fusionara en una colosal obra de arte, hermosa y trágica a la vez, coronada por el virus. No quiero fanfarronear que sé de pintura, sólo interpreto lo poco y nada que conozco pero que admiro mucho.

Al comparar lo que ocurrió en el año, salta a la vista como una pintura intervenida por innumerables tragedias y episodios dolorosos y llego a la conclusión que todo ha pasado por algo. Algo inexplicable con muchas interrogantes y pocas respuestas. Nos sentimos castigados, pero no injustamente. Cada cual carga con una pequeña culpa por acción u omisión. El crimen cometido con el medioambiente, la escasez de las aguas que solo comparten unos pocos aunque los demás se frieguen en la agobiante sequía. Y este cuadro del año queda en la pared del tiempo como mudo testigo del sufrimiento de la Humanidad.

Sólo comencé con este tema porque lo tenía atragantado y ahora estoy libre para las evocaciones y nostalgias.

En el dial, por más que se busque, no se encuentra Radio Soberanía. Una emisora que es Linares mismo, que se identifica con el barrio, que se conecta íntimamente con los vecinos, que vibra con lo que sucede, que tiene una amena programación, para jóvenes, niños y adultos mayores. Donde resalta la voz precisa y concisa de doña Carmen Yáñez, los amenos comentarios de actualidad de don Sergio Román, el programa “Buenas tardes vecinas” con Chofito Troncoso. Vistazos, noticiero del domingo cuya marcha que lo anuncia aún llega a mis oídos. La animación alegre juvenil de Miguel Ángel Venegas, y tantos locutores que pasaron por ahí. Controles como Marcelino Valdebenito, Luis Sierra, comentaristas deportivos como Walter Pérez, la secretaria Olivia Vergara, don Alfonso Astete, su Gerente, siempre llano a todas las inquietudes del personal, con su gran sencillez y cercanía participaba de penas y alegrías, logros y fracasos de cada uno de los trabajadores. La insigne Radio Soberanía se erguía en el alma linarense como la principal testigo de un armonioso ambiente provinciano, y cada acontecimiento, grato o no, se perfilaba en la hora de las noticias dando por enterados a todos los radioescuchas.

Y de ahí viene la nostalgia y caen como hojas en el recuerdo pequeñas frases que el tiempo no borró, como “Ud, camina y camina y el zapato no se termina”. “Si preguntan por mí, al Tumbaíto me fui” “Almacén El Pilar, el pilar de su economía” y muchos slogans que como duendes mágicos llegan a la memoria y nos trae un asomo nostálgico y querido de todo lo que fue quedando atrás. Y tristemente se mira el horizonte como buscando a esa gente que ya no está y que tanto se extraña. Esas personas que a diario estuvieron con nosotros para informarnos, hacernos amenas las mañanas y tardes alivianando el quehacer del hogar con diversos temas y lindas canciones. Ahora ya no existe esa conexión, como que el sentimiento se desvió por otros caminos y ya es demasiado tarde para recuperar esas vivencias.

La Radio, era una especie de intermediaria entre el acontecimiento y la entretención, que llegaba a cada hogar día a día con la única finalidad de hacer de la rutina algo ameno y grato. El domingo era la unidad linarense pendiente de “Vistazo”, con la información de las comunas y villorrios. Cada localidad tenía su corresponsal que informaba de lo acaecido en la semana. Recuerdo, en especial, a don Enrique Casanueva de Rabones., una persona inolvidable..Radio Soberanía estampaba en Vistazo, esa peculiar amenidad mezclando jocosas comparaciones con hechos y anécdotas propias de la época, que no alteraban de modo alguno, la seriedad de las noticias en su preciso contenido. ¿Cómo no extrañar esa gran Emisora? Las reminiscencias de todo lo que pasó día a día, nos hace meditar en la fragilidad del tiempo, en los avatares de la vida y rutinas repetidas que nos aisla en cierto modo, de todos los sucesos que con esa carga de negatividad oprimen y desgastan la capacidad de pensar con optimismo. Y en un pequeño rincón de nuestra mente aun atesoramos los gratos recuerdos del pasado y nos refugiamos como pequeños huérfanos a la tibieza de los brazos de ese tiempo que pasó y que sigue presente como un paliativo para enfrentar lo que viene.

La Noche Buena será como un pequeño remanso de amor entre las pocas personas que pueden reunirse.

Y la soledad permanecerá con su invisible presencia y nos hará meditar en el valor de la familia, esas queridos seres que no pueden estar y que tanto queremos.

Nuestra Madre Tierra nos está dando una gran lección. La hemos descuidado con un maltrato que nadie merece. Pensemos cómo poder mitigar tanto daño. Tenemos que aprender la lección. Queda mucho espacio para arreglar el desorden, pero debe ser AHORA, mañana será demasiado tarde.



(Tily Vergara)