Opinión 09-02-2019

Resurrección

Me quedaré mirándote a lo lejos

Con mi cuerpo absorto y frío

Mientras las llamaradas de tus ojos

Me dirán que ya no serán míos.



Un corazón se dibujará en mi boca

Silenciosa anonadada

Y un grito de un niño sin su madre

Traspasará entera el alma.



Los pies vuelven a la tierra

La luna ya no es la fantasía

Es solo roca vagando en los espacios

El alma sigue siendo fría.



Las ánimas se pierden en la niebla

La máscara es dura e infinita

Las rosas no tiñen el jardín

la vida nace y resucita.



POESÍA DE JOSECULMEN