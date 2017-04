Opinión 16-04-2017

¿Resurrección o Renacimiento?

< La vida es una serie de muertes y resurrecciones> Romain Rolland

En este día en que todo el mundo cristiano recuerda la Pascua Florida o Domingo de Pascua ( Pascua en latín significa : paso o salto)o sea la victoria de la vida por sobre la muerte .Como sabemos es un tema rechazado por quienes niegan que Jesús sea un personaje histórico y sobrenatural, basado solo en las Escrituras bíblicas y que son solo alegorías relacionadas con la energía solar. Así dicen ,como en los ciclos del sol que, originan las estaciones del año ,por ejemplo el invierno se caracteriza en los climas templados por noches largas y bajas temperaturas, es la alegoría del dios egipcio Horus que aparenta la muerte de éste, dando paso a otro dios naciente.

En el solsticio de invierno que celebran algunas instituciones esotéricas y que da paso tiempo después, al solsticio de verano en que el sol vuelve en todo su apogeo ,viene para vencer al frío, a lo inerte, trayendo de nuevo la fecundidad, el desarrollo, el calor y el renacer de la vida. Esta idea puede Ud. conocerla con amplitud entre otros textos que hablan sobre la muerte y resurrección de los dioses en “ La rama dorada” de James Frazer.

El libro gira en torno a la idea de que en todas las religiones, existe un “ mito” de un dios real que encarna el poder de la fertilidad, que muere cada año y a continuación resucita con la aparición de la simiente sembrada, para reinar de nuevo en los cultivos.

Hoy ya nadie duda que los cultos naturalistas del antiguo oriente, asignaban una posición de importancia al mito de un dios muerto y resucitado, que en el fondo es la dramática experiencia que bien los hombres han de resurgir de la vida en primavera, después de un melancólico otoño y de un frío invierno .Asi se ve en la mitología egipcia con Osiris, con el Tammuz de la Mesopotamia, Baal en Canaán ( de moda hoy en la teleserie Josué), Attis, en Frigia, que son creaciones separadas e independientes entre sí. Son todas historias paganas con temáticas similares .Por alguna razón dice Joseph McCabe ( 1867-1955) en el “ Mito de la resurrección ( 1925) la mente del hombre en distintos lugares del mundo, llegó a concebir leyendas de muertes y resurrección.Es Idea compartida por Mccabe que, intuyó en sus propios términos la existencia de “ una creencia universal en un dios muerto y resucitado .Algunos agnósticos aseguran la idea que la resurrección del Mesías ,deriva del Platonismo medio con cierta influencia de la mística judía.

Sea como sea ,creo que es un deber de creyentes y agnósticos, respetar esta festividad, que hoy domingo finaliza en el mundo cristiano .Creo que en el fondo la resurrección, nos debe llevar a pensar en el “renacimiento” de cada cual .Estimo por tanto que al pensar en la muerte, debemos también pensar en la Vida. Vayan por tanto algunas reflexiones sobre ésta última.

Vivir, amigos míos, no es nada fácil. Sobrevivir ,como lo hace la gran mayoría lo es menos. ¿ Por qué afirmo esto? Simplemente porque en el diario vivir no todo lo visto o lo hecho es fácil. No todo, nos proporciona momentos felices. Por el contrario, siempre existirán diversas situaciones que obnubilarán nuestra vista y nuestro pensamiento.

Para cambiar esto, hemos leído y comprobado que el cambiar solo algunos de nuestros gestos habituales, nos puede conducir a cambiar nuestra forma actual de pensar y de evaluar los acontecimientos bajo otro prisma .Así ocurre por ejemplo con la “ amabilidad”, que puede cambiar al individuo y sus interlocutores, especialmente con los desconocidos .Una sola sonrisa puede servir de apoyo a alguien, sin decir palabra alguna y puede incluso alegrar su vida en ese día..

A veces nos sobra algo de tiempo .Todos sabemos que NO hay que malgastarlo, pues los momentos solo nos han sido prestados y ¿ cómo cambiarlos? Entregando parte de él en ayudar a otros. ¿ Dónde y cómo? Ingresando a Voluntariados: Cruz Roja, Damas de rojo, amarillo ,etc. Bomberos, Centros de madres, de vecinos, hogares de ancianos ,etc. Y si podemos, entregando también ayuda económica, traducida en dinero o especies.

Todos tenemos compañeros en el trabajo. ¿ se nos ha ocurrido preguntarles alguna vez sobre sus problemas, enfermedades, su familia? Ese solo hecho, les podría animar a seguir trabajando con entusiasmo y energía y a comprender que hay alguien que se preocupa por ellos y que en verdad no están solos.

Por otra parte un simple abrazo o apretón de manos puede mejorar el estado anímico de alguien y en recompensa entregarnos palabras de gratitud.

El titulo de este art, es Resurrección o Renacimiento .Hoy se está recordando, celebrando la resurrección de un líder religioso .Al respecto pensamos que para creyentes y no creyentes, la verdad es que esta fecha debe además de ser momentos de alegría para los primeros y para todos debe ser un acto de pensar en el renacer del ser humano, que ha estado en una muerte aparente del espíritu, aquejado por prejuicios ,dogmas, vicios. El llamado Renacimiento al igual que el astro rey nos hace llegar al verano de una nueva vida .Por lo que el morir y resucitar, son partes de un ciclo que tenemos todos los seres humanos .Se renace a una nueva vida.

La llamada Pascua de Resurrección, que hoy se celebra, significa el paso de la muerte a la vida, a través de la resurrección y por ende ,de la inmortalidad del alma .La resurrección, en un sentido Iniciático, es el paso de la muerte a todo vicio, prejuicio, errores a la elevación, por encima del plano natural para comprender lo puramente espiritual .En este sentido, toda vida Iniciática implica a una muerte aparente y a una resurrección o renacimiento a un Hombre Nuevo, que poco a poco irá desarrollando nuevas capacidades, habilidades ,tanto físicas como cognitivas .Irá moldeándose con sus nuevas experiencias, se cuestionará a si mismo y a los demás .Será una chispa de vida en medio del caos y tinieblas de una sociedad cada vez más materialista.

El Renacimiento es encaminarse hacia los más altos ideales y principios, es transformarse, no en el aspecto físico, si no en su esencia, en lo espiritual, en la intimidad, irradiando la luz de la Verdad, justicia, tolerancia y fraternidad hacia todos los demás.

Este creo, debe ser el verdadero mensaje de la Pascua Florida, Domingo de Pascua o Pascua de Resurrección.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista