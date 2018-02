Opinión 06-02-2018

Retando a …

Ambición, soberbia

Arrogancia

Vanidad

El tonto orgullo,



¡Mira Yavé! .

Hacia dónde camina

tu estirpe de víboras

tu camada de lobos

tu nido de escorpiones

tu majada sin redil.



¿Por qué me has condenado

al exterminio…?

A morir sofocado bajo

los candentes dardos del sol.



¡Ah…! tus crueles designios

para con la especie humana,

tu pecado original

tu prometido holocausto

tu despotismo sin límites.



Mira mi piel cacarañada

desprendiéndose .

Mis articulaciones gimen

como bisagras oxidadas

Mi lengua

no paladea el agua.

Mis pestañas cristalizadas

A causa de la radiación.

Mis neuronas endurecidas,

mis trágicos…

mis aireados pensamientos.



Yo te reto

anclado a la deriva,

extenuado, exiliado

en esta feble estación del tiempo.

Yo te digo lo que pusilánimes callan.

Lo que gentiles olvidan.

Lo que hipócritas no susurran

de rodillas, en memorizadas plegarias

oraciones y rezos.

Ni principio ni fin

tú no has creado nada

eterno en este origen.

A mí no me vienes con cantos de sirena

a mi no me pasas gorrión por colibrí

a mi no me cuentas cuentos.



Errante soy en el cosmos

Transitorio junto a todas las creencias,

digno en mi dignidad

honesto en mi honestidad

huérfano en mi orfandad

perseverante en mi duda.



Yo navego un océano de origen

Con montes, mares, ríos y cascadas,

Planeta, asteroides, aromas

Flores, trinos y cenizas



Insignificante soy

gota de silencio,

cósmica melodía de caracola.

Polvo de estrella soy

lámpara encendida, candil,

molécula pensante.

Mis músculos y huesos

parirán gusanos

y los gusanos darán a luz hierba,

mariposa, lebrel o jabalí…



Hoy sólo soy promesa

de un nuevo despertar

efímero canto de cigarra.



Mis ojos nunca vieron tus ojos

nunca respondió tu voz a mi voz

nunca estreché tu mano

nunca calcé tus sandalias

nunca empuñe tu báculo.

Ciego es, por tus designios el hombre,

ciegos los que por mandato tuyo

se han proclamado

tus representantes en la tierra

sojuzgando, humillando;

y viviendo del sudor ajeno,

hacen de nuestra historia

una estela de guerras y pillaje.



Yo, no soy pecador…

¿De qué pecado original hablas

Si no eres tú pecador?

Tú has usado el pecado como vil chantaje,

Dios del exterminio,

Dios del pueblo escogido

En mérito a sus ambiciones y crímenes



Yo no soy culpable

Ni mis padres, ni los ejércitos hebreos

Contra el cananeo, amorreo y filisteo.

Tú alentaste cuchillos desalmados

cercenaste el cuello

de hombres mujeres y niños.

Bendita sea tu tierra prometida,

tu arca de la espuria alianza

tu maná del cielo

tu oasis y manantiales

de la usurpación.

Tú guiaste la conquista de Suramérica

Y con pie de codicia

Pisoteaste nuestro jardín.

En tu nombre

Decapitaron Loncos

Violaron niñas.

¡Ah! tus valerosos capitanes,

Tus analfabetos redentores.

En nuestro exuberante continente

tus católicos reyes

saquearon el oro y la plata.

Tus hordas de godos

impusieron la esclavitud de cuerpo y mente.

Venían por oro,

por vasallos y sirvientes

por doncellas de virginales vientres.

Tus soberbios castellanos

traían la sífilis , el tifus el cólera,

el exterminio programado

el genocidio en nombre del buen Dios.

Blandiendo la espada

alzando la cruz

y tus sacerdotes bendiciendo.

Ciertamente, tú no viste nada,

no oíste nada

ni súplicas, ni alaridos, ni lamentos,

tu complicidad Calígula.

¿Dónde estaban tus miradas

de ángeles y arcángeles

tus obispos y arzobispos?



¿Dónde tu falacia, tu infinito amor?

¿Acaso en las cortes reales

frente a mesas vaporosas

de aderezados faisanes,

o en tus templos de hipocresía

donde subastan el perdón

y en maquiavélico ritual

comparten el pan y el vino;

o en la complicidad de los obsecuentes

o en la complicidad de los idiotas

o en los comprados por una monedas

o en el silencio de los inocentes

dónde, dónde?.

Tu verdad Atahualpa Yupanqui:

“Dios se nutre de la sangre de los pobres

el sudor de los pobres,

la estupidez de los pobres,

más se sienta a la mesa

en el banquete de los ricos”.



¿Dime Jehová, te importan a ti

los millones de niños muertos

en tu sagrado nombre…?

Jerusalén… Jerusalén, cráter candente

de la codicia humana.



Devastación sobre devastación

pillaje sobre pillaje

perversión sobre perversión

falacia sobre la falacia

iniquidad sobre iniquidad.

Un mismo Dios para distintos fieles.

La misma causa

el mismo pretexto

los mismos clérigos

los mismo reyes y príncipes

los mismos señores y vasallos

ataviados con una cruz

ofrendándote macabra ofrenda;

la cabeza de millares de decapitados.



La Cruzadas

vergüenza divina

para la especie humana.

Tú eres la imagen

del más cruel de los tiranos.

En ti se han inspirado

emperadores, reyes y príncipes,

ridículos dictadores alabando tu nombre.



Tras tu totalitaria imagen

padecen serviles infelices

mendigando tus milagros,

humillándose ante Santos

santificados por mercaderes.



En nuestros días

hay quienes se dicen tus testigos

y golpean nuestras puertas

dando testimonio de vuestra felonía,

como si ellos fueran tus cónsules

como si hablaran contigo

como tus cómplices

repitiendo salmos y sermones

como adiestrados papagayos

ofreciendo tu reino en la tierra

como conspicuos tontos útiles.



Tú te has erigido

como amo y señor del universo

y en la tierra apacientas

rebaños de idiotas glorificando tu nombre.

Rubios guacarnacos agentes del imperio

sectarios y clasistas

extranjeros mercenarios,

ridículos mormones.



¿Qué clase de Dios eres,

que necesitas ser glorificado por necios

zafios y serviles…?



¿Cuánta gloria para el amo

Cuando por temor los glorifica el esclavo…?

¿Ves Tú,

Como en nuestras poblaciones

En vez de construir escuelas

construyen templos fastuosos

para manipular

la conciencia de los niños…?



¿No te apena, como pobres infelices

laceran sus cuerpos de rodillas;

arrastrándose sobre el vientre como culebras

ante imágenes de santos y santuarios?

¿Por qué te burlas de nuestra ignorancia?



¿Qué Dios mercantil eres

Que cambias favores por dinero…?



Tú no eres más que un sucio

y corrompido traficante.

¿Hay acaso negocio más próspero

que la fe…?

Tú has mercantilizado las creencias.



Yo te reto a terminar

esta farsa sin sentido,

para que la hierba crezca,

y sin temor apaciente al ciervo

y desde las cenizas, como el fénix

renazca el hombre nuevo,

el ciudadano libre de temores y castigos.

No más martirios en tu nombre

no más sacrificios

no más contemplaciones para con ellos,

porque “ ellos sí saben lo que hacen”.

Ellos saben muy bien

por qué te dieron por hijo

a quien torturan y crucificaron

siguiendo tus arcaicos rituales de sangre.

Un huérfano divinizado por sus verdugos.



Ahora se burlan de su muerte

Vendiendo su imagen crucificada.

Asesinándolo y resucitándolo todos los años,

conmemorando su sacrificio

llenan de monedas su bolsillos.



¿Oyes Jehová… repicar en los templos

Las metálicas campanas?

¿A ti no te avergüenzan

los cientos de enajenados

que en plazas y calles, alzando la Biblia

gritan su ignorancia…?

Tú eres un lobo vestido con piel de oveja.



Dios de los antiguos faraones

Dios al servicio de grandes imperios

Dios al servicio de los grupos de poder

Dios al servicio del gran capital

Dios al servicio de reyes, príncipes

y sumo pontífices.

Dios al servicio

de quienes ríen

de los peces de colores.



Responde Dios:



“Pero en mi nombre

Evangelizan el mundo

Y hace caridad”



¿Qué caridad necesita la golondrina

para batir sus alas?



¿Qué evangelio es aquel

que busca alienar conciencias

para perpetuar el dominio

de traficantes y mercaderes?



Sólo los desdichados son dignos de caridad

de parte de quienes cimentaron su desdicha.

No hay peor ofensa que vuestra caridad.



Qué hermoso Jehová

asesinar padre y madre

para dar caridad al huérfano.

Atesorar el oro del mundo

para dar una moneda al menesteroso.



Destruir culturas

quemar bibliotecas y libros.

Cercenar manos y lenguas

para imponer creencias.

Coronar reyes y sumo pontífices

para perpetuar el dominio,

el engaño, el robo, la iniquidad.



Tu desvergüenza no tiene límites.

Dios:

“Puesto que existo

en la imaginación de los hombres,

no soy responsable de nada.





(Moisés Castillo, poeta linarense)



(…A Mario Díaz Molina)