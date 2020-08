Política 04-08-2020

Retención del 10% por pensión alimenticia: proponen que demandantes puedan disponer del cobro



Dar vuelta es ecuación es la idea expresada por un grupo transversal de senadoras, encabezadas por la legisladora Isabel Allende, que presentaron una reforma constitucional para que se pueda solicitar dicho retiro, en aquellos casos de padres o madres que no han pagado su pensión alimenticia, aunque ellos no quieran hacerlo para justamente evitar este cobro.

La moción busca solucionar un problema que afecta a 72 mil niños de Chile. Así plantea que la opción de retiro del 10% de los fondos de las pensiones de las AFP ha significado que se han incrementado a casi 35 mil solicitudes para liquidar las deudas por alimentos, en los primeros días después que se aprobara el retiro del 10% de los fondos. Ello da cuenta de la alta tasa de incumplimiento en las pensiones alimentarias.

El objetivo final de la iniciativa es evitar que los padres con deudas alimentarias no realicen el retiro, y por tanto, no se puedan cobrar de allí.

A 48 horas de su creación, la plataforma del Ministerio de Justicia que permite retener el 10% de sus fondos de pensiones de los deudores de pensiones de alimentos ha recibido más de cien mil solicitudes.

Hasta ahora, si el afiliado realiza dicho rescate, la madre o padre del menor puede solicitar la retención de esos dineros por concepto de alimentos, por lo que el acto está sujeto a la acción del demandado.