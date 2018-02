Nacional 14-02-2018

Retienen subvención a 84 colegios que no se sumaron a la Ley de Inclusión

En enero, el Mineduc sancionó a recintos que no traspasaron su condición de sostenedor a entidades sin fines de lucro. Docentes piden asegurar pago de sueldos.

Durante enero, el Ministerio de Educación (Mineduc) retuvo la subvención escolar a 84 colegios que no traspasaron su condición de sostenedor a una fundación o corporación, de acuerdo a lo que exige la Ley de Inclusión y la Ley Miscelánea aprobada en enero.



Según la información proporcionada por el Mineduc, “de los 84 establecimientos a los que se les retuvo la subvención de enero, 33 ya presentaron el contrato para transferir la calidad de sostenedor a una entidad sin fines de lucro, sumándose a los 5.628 que ya lo habían hecho o ya eran sin fines de lucro antes de la vigencia de la ley. A este grupo no se le retendría la subvención en febrero”.



De los 51 colegios restantes, 33 establecimientos no ha iniciado el proceso y otros 18 ya constituyeron sus personas jurídicas sin fines de lucro. A estos últimos solo les falta el paso de presentar el contrato para transferir la calidad de sostenedor a tales entidades.



Según Conacep, entidad que agrupa a los colegios particulares subvencionados, hay diversos motivos entre los establecimientos para no haber hecho el trámite. “No se trata de que todos esos colegios se negaron a sumarse a la ley; hay sostenedores que postergaron la decisión de pasar a entidades sin fines de lucro a la espera de la tramitación de la Ley Miscelánea (que generó cambios en la Ley de Inclusión) que se aprobó durante diciembre y que incluyó aspectos relevantes en materia de propiedad, arriendos y gestión”, explicó el presidente de Conacep, Hernán Herrera.