Social 29-03-2020

Retiro continua sanitizando espacios públicos en sectores rural y urbano





El plan de acción contra el Coronavirus no se detiene. Para ello la municipalidad de Retiro está llevando a cabo una serie de medidas las cuales permitan proteger a la comunidad de este mortal virus, una de ella es la sanitización de edificios públicos, escuelas, paraderos de buses y otros espacios los cuales son muy concurridos por la gente.



Estos últimos días no han sido para nada fáciles, pero el trabajo incesante de las autoridades ha permitido controlar comunalmente esta pandemia, para los próximos días se espera continuar con la prevención siendo fundamental el apoyo de las personas y así no permitir el contagio entre personas.



Por su parte el alcalde de Retiro, Rodrigo Ramírez, señaló que se seguirán tomando medidas necesarias para combatir el Covid 19, virus el cual ha provocado la muerte de miles de personas a nivel mundial.