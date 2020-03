Social 29-03-2020

Retiro entregó canasta alimenticia a niños que no fueron considerados por JUNAEB



Ante la emergencia y estado de catástrofe que vive Chile, el municipio de Retiro determinó apoyar a las familias que tienen alumnos matriculados en la educación pública comunal y que no forman parte de los estudiantes priorizados por Junaeb y que por tal motivo no fueron beneficiadas con canastas familiares de apoyo para la alimentación de niños y jóvenes. De esta manera, todos los estudiantes de la comuna reciben una canasta ya sea a través de Junaeb o de entrega municipal.



Del mismo modo, viernes se realizó la entrega de la canasta familiar a aquellos apoderados que no reciben el beneficio de Junaeb en la escuela de Copihue F 565 acompañando para mitigar las necesidades que se originan ante la crisis y pandemia a la que nos vemos enfrentados en nuestra sociedad actual.