Social 02-02-2017

Retiro organizó semana solidaria "Retiro ayuda al Maule"

Desde el martes 31 de enero al 4 de febrero se está realizando Semana Solidaria “Retiro Ayuda al Maule” en la Comuna de Retiro.

Con el fin de ayudar a las familias que lo han perdido todo en los incendios forestales, se ha dispuesto un centro de acopio oficial en el salón de la Ilustre Municipalidad de Retiro y un centro de acopio y recaudación de dinero con los representantes de la fundación “Levantemos Chile”, quienes estarán presente durante toda la semana en la Comuna de Retiro en el Stand que se ubicara en la plaza de armas.

Grandes artistas destacados a nivel nacional han querido estar presentes esta semana, todos unidos para colaborar con esta causa, que sin duda será una gran ayuda a las comunas que han sido afectadas los últimos días.

“Estamos preparando un gran show benéfico en ayuda de aquellas familias que necesitan hoy en día. Hemos dado un vuelco a esta fiesta Retirana, entreteniendo a nuestra gente, pero además motivando a quienes aún no lo han hecho con ayuda en agua para nuestros bomberos, pañales de niño y adulto mayor, todo elemento que en estos momentos es escaso para la gente que está sufriendo. Dentro de los stands de gastronomía y artesanía, estará instalado un toldo nuestro donde recibiremos todas sus donaciones, las cuales serán recepcionadas y las iremos a dejar en los próximos días a las comunas que más la necesitan. Espero que nuestro llamado sea bien acogido en nuestra tierra, no lo dudo, porque en distintas situaciones hemos podido ver que Retiro tiene un tremendo corazón generoso, nos ponemos la camiseta por todos quienes lo necesitan y esta vez no será la excepción. Los esperamos” enfatizó la primera autoridad comunal, Alcalde Rodrigo Ramírez Parra.

La invitación ya está hecha, como veces anteriores, Retiro ha demostrado que tiene un tremendo corazón generoso, que se verá en los días de la Semana Retirana Solidaria.

Programación para los próximos días:

2 de Febrero, 22:00Hrs. Show Artístico con la animación a cargo de Felipe Camus Y DJ Javier Mix

• YOAN AMOR

• JELOZ

• CHANCHO EN PIEDRA

3 de Febrero, 22:00Hrs. Show Artístico con la animación a cargo de Felipe Camus Y DJ Javier Mix

• GRUPO ALVARO SCARAMELLI compuesta por “Pancho Puelma” “Síndrome”, Germán Céspedes de “Aterrizaje Forzoso”, Juan Weiler de “Aparato Raro”, Claudio Millán de “Viena”, y Andrés Escalona ex Valija diplomática, Cinema con Álvaro

• EL FLACO Paul Vásquez

• NATALINO

4 de Febrero, 22:00Hrs. Show Artístico con la animación a cargo de Felipe Camus Y DJ Javier Mix

• LOS RUISEÑORES DE LA FRONTERA (Cumbia-Ranchero)

• LOS GATOS NEGROS (Cumbia-Ranchero)

• LOS HALCONES NEGROS (Cumbia-Ranchero)