Política 28-11-2020

Retiro único de fondos previsionales avanzó a la cámara de diputados



El Senado dio luz verde al proyecto iniciado en mensaje presidencial, que establece un retiro único y extraordinario de fondos previsionales en las condiciones que indica.

Con este resultado, las diputadas y diputados deberán conocer el texto que fue perfeccionado por los integrantes de las comisiones unidas de Hacienda, y Trabajo y Previsión Social del Senado.

En reiteradas oportunidades, los congresistas explicaron las razones para respaldar o no la propuesta del Ejecutivo, comparándola con aquella formalizada en una reforma constitucional, la que más temprano fue rechazada por la Sala (ver nota relacionada).

Durante la revisión de las indicaciones, se analizó la pertinencia de concentrar en un único pago la entrega del retiro y el interés de evitar que el citado rescate sea considerado renta, es decir, pague impuestos. Ambas ideas no prosperaron.

No se permitirá el reintegro de fondos y se entenderá que el retiro es una renta, por tanto ésta deberá cancelar impuestos de acuerdo a la renta del contribuyente.