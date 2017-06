Crónica 08-06-2017

Retiro y Parral: En charla informativa analizarán calidad de aguas

Este jueves y viernes se realizarán tres charlas técnicas de importancia con relación al agroclima, saneamiento rural, disponibilidad y contaminación de aguas. La comunidad está invitada para este jueves a las 9 horas, en el salón Dideco de la Municipalidad de Parral, luego a las 14:30 horas en el salón Municipal de Retiro y el viernes, a las 9 en el Teatro Municipal de Longaví.

La actividad es organizada por el Gobierno Regional del Maule, la Junta de Vigilancia del Río Longaví y sus Afluentes y la Universidad Católica de Concepción, quienes han ejecutado un proyecto de Calidad de Aguas durante 17 meses en la zona, detectando la contaminación y principales factores de ésta en las aguas de canales.

Asimismo, los involucrados en el proyecto se han reunido con los Alcaldes de las tres comunas para comentar sobre los resultados de la investigación y comenzar una agenda de trabajo para elaborar una ordenanza ambiental y así promover el agua de riego en la comuna. El coordinador de Recursos Hídricos UCSC, Andrés Arriagada, aseguró que se busca prevenir y evitar contaminación en los canales, comentando que “lo principal es que el Río Longaví recibe una muy buena calidad de agua. Los problemas se relacionan con contaminación, mucho de esto es por infiltración de fosas sépticas, que no tienen saneamiento rural y que por pendiente llegan a los canales de riego. Esto no es solamente una problemática social, también productivo”.

Por su parte, el presidente del Directorio de la JVRL, Máximo Correa, aseguró que “la idea es que los agricultores nos preocupemos de limpiar el agua para no ser perjudicados. Se busca que cada usuario del agua nos preocupemos y digamos a nuestros vecinos la importancia de cuidar el agua, porque es básico para poder entregar un producto sano a las exportadoras o al público chileno que consume los productos de la zona”.

Finalmente, la Alcaldesa de Parral, Paula Retamal, comentó que se considera a futuro lograr una ordenanza municipal aplicable. “Lo importante es tomar medidas y que la comunidad sea partícipe de este proceso”, puntualizó.