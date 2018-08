Crónica 10-08-2018

Retornan bienes al municipio de Longaví que habían sido embargados tras juicio de profesoras jubiladas

Durante la jornada de ayer se firmó un documento entre la abogada Yasna Cancino y el acalde de Longaví Cristian Menchaca correspondiente al alzamiento de una propiedad del municipio que había sido embargada tras un juicio que ganaron profesoras jubiladas por una deuda de 500 millones, la que no fue pagada por la administración anterior del ex alcalde Mario Briones, y posteriormente superó los mil millones de pesos.



La determinación fue tomada por la jurista debido al compromiso del actual edil Menchaca con el pago de esta deuda, la que se ha ido cancelando paulatinamente y cumpliendo a cabalidad por parte de la Municipalidad de Longaví .



El alcalde Cristian Menchaca manifestó que los clientes de la abogada Cancino accedieron al ir alzando propiedades y terrenos que se tenían embargados dado los pagos que se han ido efectuando. Destacó que es positivo para la comunidad, puesto que este terreno se ha postulado al Gobierno Regional para la construcción de una medialuna para el club de huasos de Longaví, lo que ahora podrá ser realidad.



En la ocasión también se firmó el documento y se entregaron los cheques a 41 ex funcionarios del Departamento de Salud que fueron desvinculados, por temas políticos, en la administración del ex edil Mario Briones y que le ganaron el juicio al municipio por 144 millones de pesos, dineros que también se han estado cancelando como corresponde tras el dictamen de la ley.