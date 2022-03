Opinión 16-03-2022

RETORNAR AL TRABAJO SIN CAER EN EL ‘SÍNDROME POSTVACACIONAL’





En Chile más de la mitad de las y los trabajadores elige febrero para vacacionar, un periodo dedicado al descanso y donde solo se quiere disfrutar porque sabemos que en algún momento terminará. Por eso las vacaciones son muy esperadas por las personas, en ellas se relajan, comparten y desde luego renuevan energías que luego facilitan la entrada al trabajo.

Sin embargo, no para todos esto último es tan fácil; hay un grupo importante de trabajadores y trabajadoras que, por distintos motivos al retomar sus funciones experimentan síntomas negativos, alteraciones que pueden detonar en un síndrome postvacacional. Si bien este estado no es reconocido como una enfermedad, sí corresponde a un cuadro preocupante y que hay que resolver para evitar angustia, ansiedad y en el peor de los casos, bloqueos mentales. Siempre poner atención si alguien está con signos de una debilidad generalizada, falta de tolerancia al trabajo, hastío, insomnio y hasta dolores musculares a causa de la somnolencia.

Para un sano regreso laboral es necesario establecer una rutina que permita despedir con agradecimiento las vacaciones; las buenas energías son cruciales para trabajar tranquilos y dormir como merecemos; los adultos requerimos al menos de ocho horas de descanso para que al día siguiente el organismo funcione de la mejor manera.

Ya en terreno, planificar las funciones y priorizar los pendientes restará ansiedad o desánimo; es posible que cuando usted encienda el computador y actualice su bandeja de entrada se encuentre con una enorme cantidad de mensajes; pues bien, no colapse, calendarizar las reuniones en el correo y notificar los asuntos importantes facilitará la organización, ejecución y monitoreo de las actividades.

Complementando, otros consejos que aportan a un sano rendimiento laboral son: incorporar distracción en los tiempos libres, alimentarse con una dieta nutritiva y respetar los horarios, es decir, trabajar lo justo y necesario.





Christian Codecido, psicólogo laboral de Edutecno