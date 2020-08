Editorial 14-08-2020

¿Retorno a clases?



La Comisión de Educación escuchó la exposición del Ministro de Educación, respecto de la forma en que el gobierno propone el regreso presencial a clases de los escolares, así como al Colegio de Profesores y dirigentes de padres y apoderados y estudiantes. Acordó continuar el análisis en una próxima sesión.



Como un proceso “seguro, voluntario y gradual” calificó el ministro de Educación, Raúl Figueroa, la fórmula que el gobierno contempla para el regreso presencial a clases de los escolares. Así lo afirmó ante la Comisión de Educación, donde sostuvo que las soluciones deben venir desde lo local” porque no todo el país se comporta de forma similar ante la pandemia.



Es indudable que el retorno a clases se daría solo si están las condiciones sanitarias certificadas por la autoridad de Salud. Quienes quieran empezar el plan retorno a clases deben enviar una solicitud a al Ministerio de Educación, actualmente hay 30 establecimientos interesados, los cuales están siendo evaluados.



Por un lado se busca impedir la deserción escolar y dar cobertura cientos de niños y niñas que en pandemia ven agudizada su vulnerabilidad social, al tiempo que se aludió a estudios sobre contagio por COVID-19 en niños y niñas. Por otra parte, más de 400 mil escolares no cuentan con acceso a internet y, por lo tanto, se les dificulta acceder a clases online.



Sin embargo, desde el gremio de los profesores, de los padres y apoderados, así como de estudiantes secundarios surgieron diversas observaciones, críticas y propuestas para lo que describieron como un fenómeno sin retorno, puesto que la mayoría de los establecimientos no podrán retomar sus actividades durante este 2020.



Finalmente, la instancia acordó continuar en una próxima sesión el análisis de este plan de retorno y abogó porque se constituya una instancia de diálogo con las comunidades educativas y Magisterio.