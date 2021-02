Nacional 24-02-2021

Retorno de veraneantes y proceso de vacunación: "Las dos fuerzas" que convertirán a marzo en un "mes crítico"



Lo dijo el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y más tarde lo validó la máxima autoridad sanitaria, Enrique Paris: marzo podría significar un posible aumento de contagios por covid-19 en la Región Metropolitana, a raíz del retorno de los veraneantes. "Me atrevo a decir que cuando la gente vuelva de vacaciones tendremos un rebrote de casos en la Región Metropolitana, y probablemente una disminución importante en aquellos lugares donde la gente fue de vacaciones", dijo el ex titular de Salud en entrevista con El Mercurio.



Paris, en tanto, afirmó: "Es muy posible que tengamos un rebrote, a pesar de que las cifras de las últimas dos o tres semanas han estado estables e incluso en disminución", pero apuntó que "coincido con el doctor Mañalich, si analizamos lo que ocurrió en Europa, hubo rebrotes importantes en varios países, y también en Estados Unidos y fue después de las vacaciones, sin embargo, nosotros estamos vacunando rápidamente, y en esa época, en el hemisferio norte no se estaba vacunando todavía", explicó. Junto a esa reflexión, Paris anunció que se trabaja en un plan de preparación de vuelta de vacaciones o Plan Otoño, donde se va a trabajar con la secretaría general de Gobierno, con el Ministerio de Salud, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, incluso con Transporte "para tomar todas las medidas que sean necesarias y evitar este probable rebrote, que de todas maneras no lo negamos", dijo Paris. Todo lo anterior -vacunación y retorno de veraneantes- para algunos expertos abre un escenario de choque "de fuerzas" para las próximas semanas, que serán clave para observar sus efectos. Sin embargo, alertan a no perder de vista que tener una dosis de la vacuna no deja a las personas inmunizadas. Las "dos fuerzas" que confluirán en marzo Los especialistas coinciden en que el aumento de movilidad en Santiago traerá aumento de contagios, escenario que confluirá con la vacunación. "En marzo comenzará la movilidad propia del mes, con colegios abiertos y traslados para llevar a los niños, y se va a empezar a ver la dinámica de una especie de normalidad que necesariamente va a llevar a una circulación del virus. Dada la experiencia internacional, esperaríamos que este recrudecimiento, ocurra a finales de marzo o en abril", plantea a Emol el doctor Gabriel Cavada, epidemiólogo de la Universidad de Chile.