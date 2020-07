Agricultura 11-07-2020

Retorno pos Covid-19: Tecnología para el mundo agrícola que elimina patógenos de los ambientes y superficies



Los equipos ReSPR nacieron de un desarrollo solicitado por la Nasa para mantener el aire y las superficies sanitizadas y que fuera inocuo para el ser humano.

Sin duda la vida cotidiana de las personas ha cambiado con la llegada del Covid-19, en sus casas y sus trabajos. Y es que ya nada volverá a ser como antes y debemos pensar que el retorno a las actividades no será de la misma manera como era antes. Así es como los procesos productivos de la agricultura no quedan alejados de esta realidad.

De esta manera se debe pensar en cómo se puede implementar procesos y tecnologías que permitan realizar las labores propias de la agricultura, pero al mismo tiempo cuidando a los trabajadores y los productos o insumos.

Considerando esta realidad, llegó a Chile una innovadora tecnología que permite mantener los ambientes interiores, tanto el aire como las superficies, sanitizados en forma activa 24/7, de la mano la compañía chilena Air lotus.

Se trata de ReSPR, un sistema de purificación del aire único, que implica controlar continuamente las partículas finas y desinfectar activamente el aire de patógenos (bacterias, virus, hongos, etc.) de superficies de manera segura y ecológica. La tecnología nació de una investigación de la Nasa para desarrollar un sistema que mantuviera limpios los ambientes de forma inocua para las personas.

Para lograr esto, ReSPR utiliza procesos naturales para recrear las condiciones del aire en interiores, sin usar químicos ni filtros que se deban limpiar. El equipo crea la misma oxidación e ionización que la luz solar utilizando la luz ultravioleta como fuente de energía para el proceso de conversión catalítica natural; combinando estas propiedades ionizantes con reacciones foto catalíticas de metales raros y nobles específicos, y enviando de manera proactiva oxidantes amigables para descontaminar todo el aire y las superficies de una habitación.

“Es ideal para los procesos realizados en la agricultura, pues ReSPR genera una luz ultravioleta que choca en contra una placa metálica especial, haciendo que los rayos conformen un plasma luminoso. Así, cuando pasa el aire se produce una reacción química, con lo que el agua que arrastra éste se descompone en hidrógeno y oxígeno y se arma otra molécula: H2O2 o agua oxigenada, que es un potente peróxido de hidrógeno que se acopla a las paredes de los patógenos, destruye la pared molecular y los inactiva. Así, el aire que sale del equipo lo hace con los patógenos inactivos, los que luego caen al suelo por su peso, sin representar riesgo. A la vez, del sistema salen partículas de peróxido que inundan las habitaciones o salas por completo, desinfectando las superficies”, dice Jorge Reyes, gerente de tecnologías de Air lotus spa.

De esta manera, ReSPR elimina hasta el 99,9% de los patógenos del aire y las superficies; controla la emisión de gas etileno en ambientes cerrados; reduce o elimina el moho, bacterias dañinas y los compuestos orgánicos virales (COV); se deshace del amoníaco en los ambientes ganaderos, y permite duplicar la vida útil de vegetales o plantas de manera natural.