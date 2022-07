Nacional 01-07-2022

"Retrato familiar del sistema solar": NASA destaca imagen en que fotógrafo chileno logró captar todos los planetas alineados

Alexis Trigo logró el registro de la reciente alineación planetaria el 24 de junio a las 06.20 horas, a través de una fotografía en 360° tomada desde San Pedro de Atacama. De acuerdo a la NASA, esta visibilidad simultánea volverá a ocurrir recién en el año 2122.

Durante este miércoles, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) destacó como la mejor fotografía astronómica del día en el mundo, un registro capturado por un fotógrafo chileno, quien logró captar a todos los planteas alineados en una sola imagen. Se trata de Alexis Trigo, quien fotografió la reciente alineación planetaria, registrada el 24 de junio a las 06.20 horas, a través de una fotografía en 360° tomada desde Ayllu de Solor, en San Pedro de Atacama. Trigo, de acuerdo a un relato publicado en sus redes sociales, estuvo "desde las 5 am haciendo pruebas para finalizar con una fotografía en 360°, ya que la posición de Júpiter y Saturno estaban muy por encima del primer plano. El resplandor del amanecer por detrás de los Mallkus, la salida de Tauro y las pleyades, el brazo galactico escondiéndose por el oeste y la mejor alineación del último tiempo me dieron el más épico amanecer que haya presenciado en el desierto". "Retrato familiar del sistema solar" fue el título elegido por la NASA para destacar la imagen, que se suma a otras que anteriormente han sido seleccionadas por la administración. "Sí, pero ¿alguna vez has visto todos los planetas a la vez? Una rara alineación de planetas ha estado ocurriendo en el cielo durante las mañanas en gran parte de junio. La imagen de ojo de pez de todo el cielo, tomada hace unos días cerca de la ciudad de San Pedro de Atacama en Chile, captó no solo el desfile del planeta entero, sino también la Luna entre Marte y Venus", destacó la NASA en su publicación. La imagen, añade, muestra "en orden, de izquierda a derecha a lo largo del plano de la eclíptica, a la Tierra, Saturno, Neptuno, Júpiter, Marte, Urano, Venus y Mercurio". Esta visibilidad, de todos los planetas de forma simultánea, volverá a ocurrir recién en el año 2122. "En julio, Mercurio se moverá hacia el resplandor del Sol, pero reaparecerá unos días más tarde en el lado vespertino. Luego, en agosto, Saturno se desplazará más allá de la dirección opuesta al Sol y, por lo tanto, se hará visible al anochecer en lugar del amanecer. La próxima vez que los ocho planetas sean visibles simultáneamente en el cielo, durante la tarde, será en 2122", señalaron.