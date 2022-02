Editorial 15-02-2022

Retroceso a Fase 2



El retroceso de Linares a Fase 2 era algo que se veía venir, que se venía presagiando desde hace días y donde los números y demora en entrega de resultados terminó por autoaislar a muchos vecinos y vecinas de diferentes comunas maulinas.

El trabajo de los laboratorios contratados por el Ministerio de Salud, simplemente no dan abasto y pese a las explicaciones que las autoridades puedan entregar, lo cierto es que la falta de stock en las muestras para toma de PCR y la demora de los resultados, existen.

Podrá tenerse la voluntad de querer hacer las cosas, pero no existen los medios, y ni por más que se busquen caminos para excusar a los niveles superiores, lo que se hace en estos días, es insuficiente. No es una crítica, es una realidad.

¿Pero qué hacer para enfrentar este nuevo escenario?.

¿Porqué no acceder a poder habilitar nuevos lugares para la toma de muestras y evitar con ello el riesgo de contagios de la gente que hace largas filas a la espera de un número y que como chiste cruel cuando están a punto de llegar al turno se les dice que debe volver al otro día?.

Medidas simples, que si no se acogen quiere de ir que efectivamente los quiebres de stock se dan, y ante ello, sólo queda esperar que este virus que alguna vez se dijo irónicamente que tal vez podría convertirse en “buena persona” no nos alcance y siga cobrando víctimas en nuestra región.