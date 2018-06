Nacional 16-06-2018

Revelan estremecedor audio de menor antes de ser asesinada junto a su madre: "Nadie me puede poner el pie encima"

"Lo eché de la casa, porque que si hay algo que mi mamá me enseñó es que nadie me puede poner el pie encima. Ni la mano, ni nada. Yo he aprendido lo que es el amor propio así que yo no le voy q aguantar que me haga eso". La voz de G.P.A.D. (17), la joven que esta semana fue encontrada muerta junto a su madre en Maipú, se escuchaba entrecortada en la nota de voz que le envió a sus amigas meses antes. Como otras veces, había peleado con su ex pareja, Fabián Andrés Cáceres Aravena (18), el mismo que esta tarde fue formalizado por su presunta autoría en el homicidio de ambas.

Según el relato presentado por el Ministerio Público ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, ambos se conocieron en el Liceo Rubén Darío de Maipú, cuando ella estaba en segundo medio. Hace tres meses habían terminado su relación, luego que Cáceres intentara golpearla. Sin embargo, declaró la misma madre del imputado ante la PDI, él se había obsesionado con ella. Según el fiscal occidente, José Solis, "la menor le mandó audios a sus amigas cercanas y les informó que no tenía ninguna posibilidad de mantener una relación con sus pares, que se sentía acosada. Que Fabián (Cáceres) escalaba el muro (de su casa) y que ella tenía miedo. Incluso, que algunas veces cuando no estaba la madre iba a su lugar de trabajo para estar con ella". El hostigamiento terminó el pasado domingo, cuando a eso de las 2:30 de la madrugada, expuso Solís, Cáceres salió de su casa con un cuchillo en la mochila. Según explicó el mismo aprehendido, con el fin de defenderse por si lo asaltaban en el camino, o para abrir la puerta de la casa de su ex pareja. Ya en el lugar, saltó la reja e intentó, sin éxito, entrar a la casa. Producto del ruido, presume la Fiscalía, Carolina Donoso Campos (53), madre de la joven, abrió la puerta principal. Fue en ese momento cuando el detenido se abalanzó sobre ella y la acuchilló en casi 30 ocasiones, ya que la mujer intentó defenderse. A los minutos, bajó desde el segundo piso G.P.A.D, quien había llamado al 133 de Carabineros. Por casi dos minutos, señaló el fiscal, la llamada estuvo abierta. En ese lapso, Cáceres la habría violado y asesinado.