Nacional 15-06-2017

Revelan los lugares donde los chilenos más se sienten "maltratados" o "mirados en menos"

Entre las múltiples consecuencias que acarrea la desigualdad socioeconómica en Chile, existe una quizás menos explorada y es el hecho de que muchas veces las personas se sienten menoscabas debido a su condición social. "Si voy a comprar al (centro comercial del sector oriente) y no voy vestida regia no me tratan igual que las otras secretarias. Claro, tengo que disfrazarme de cuica", relata una secretaria. "Te miran con desprecio o te miran como a un delincuente", agrega un obrero al comentar su experiencia de vestir su ropa de trabajo en un centro comercial. Ambos testimonios son recogidos en el libro "Desiguales" –investigación del PNUD publicada hoy–, que en uno de sus capítulos aborda ese tema. Según el estudio, para gran parte de los chilenos, "las desigualdades socioeconómicas se viven como diferencias en el modo en que los otros las consideran, que es gatillado por marcadores de clase, entre los que se cuenta la forma de vestir y de hablar, el lugar donde se vive, la posición en la jerarquía organizacional y la ocupación".

Los "malos tratos" pueden ir desde la discriminación propiamente tal a sentimientos de menoscabo que tienen que ver más con la percepción, y se traducen, por ejemplo, en tratos injustos o irrespetuosos, y la forma de mirar y de decir las cosas. De acuerdo al estudio –que aplicó encuestas y realizó un análisis cualitativo a través de entrevistas y grupos de discusión–, el 41% de los consultados experimentó "malos tratos" en el último año. La mayoría dice que fue "pasado a llevar" (30%), "ofendido o mirado en menos" (29%) y "tratado injustamente" (27%). La investigación señala que la posibilidad de sufrir un menoscabo en Chile está influida por el nivel socioeconómico del individuo. Así, la mitad de las personas de clase baja reporta episodios de "malos tratos", mientras que en la clase media alta el porcentaje baja al 30%. Si se controla por otros factores, las personas de sectores populares tienen una probabilidad 15% mayor de tener una de esas experiencias que una de clase media alta. "Pertenecer a una clase ocupacional más alta, tener una mejor educación o recibir más ingresos implica una menor probabilidad de ser pasado a llevar, de ser ofendido, mirado en menos, tratado injustamente o sufrir discriminación (...) Pertenecer a las clases más acomodadas en Chile facilita significativamente no tener experiencias de malos tratos", señala la investigación. El trabajo, la calle y servicios de salud: Epicentro de los "malos tratos" También se determinaron los lugares donde las personas más sufren menoscabos. En primer lugar está el lugar de trabajo (42%), la calle (33%) y los servicios de salud (33%). Le siguen el transporte público, oficinas de servicios públicos y comercio. Mucho más abajo aparece la familia, bancos, manejando un vehículo, lugar de estudio y comisaría. En cuanto al trabajo, quienes más reportan "malos tratos" son las personas de clase baja (49%) y medias bajas (45%). El estudio hace hincapié en que, para muchas personas, "la actividad laboral no sólo significa salarios bajos, sino también la exposición permanente a potenciales experiencias de malos tratos". También apunta que, al estar en una situación de subordinación e inseguridad laboral, los costos de "reaccionar para intentar resguardar la dignidad" pueden ser elevados.