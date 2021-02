Crónica 28-02-2021

REVISIONES TÉCNICAS: MTT ANUNCIA PRÓRROGA PARA VEHÍCULOS CON PATENTES FINALIZADAS EN DÍGITO 0





• Los automóviles con placa patente terminada en 0 tendrán hasta el mes de abril para renovar su certificado.

• Aproximadamente, habrá 315 mil beneficiados en el país con la medida.

Santiago, 25 de febrero de 2021.- El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció hoy que los vehículos livianos clase B con patente terminada en dígito 0, y cuya revisión técnica vence durante febrero, tendrán hasta abril para realizar el trámite. La medida, que busca aliviar la alta demanda de público en las plantas de revisión técnica y agilizar la obtención de este certificado, beneficiará a aproximadamente 315 mil automóviles que tendrán más plazo para cumplir con esta revisión.

“Creemos que es fundamental poder disminuir las aglomeraciones en las Plantas de Revisión Técnica durante el mes de marzo, considerando que muchas personas concurrirán sabiendo que deben estar al día con este trámite y así poder obtener su Permiso de Circulación. Actualmente, un 21,8% de los automóviles no han cumplido aún con su revisión. Por lo tanto, decidimos prorrogar el dígito 0 hasta abril para así descongestionar dichos locales y facilitar la gestión de la atención a las personas”, precisó el Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez.

A la fecha, 3.806.115 vehículos a nivel nacional ya tienen su revisión técnica al día, de los cuales 1.376.226 corresponden a la Región Metropolitana (36,2%). Las cifras, que comprenden información hasta el 24 de febrero, también detallan que hay un 78,2% de cumplimiento en la capital.

En el Maule Seremi de la cartera, Carlos Palacios, destacó el beneficio para un número importante de vehículos de la región “Todos aquellos a quienes le vence la revisión técnica en febrero podrán hacerlo en abril, al mismo tiempo tenemos que hacer presente que esto beneficiará alrededor de 3 mil 400 vehículos que hoy día aun no sacan su revisión técnica, el 9% de los vehículos que tienen que sacar su revisión técnica en este mes aun no lo renuevan y esperamos que con esto se pongan al día y podamos tener de aquí al mes de abril el 100% de vehículos terminados en 0 con su revisión técnica al día y vigente” declaro la autoridad regional.

La prórroga anunciada hoy por el MTT se suma a las ya realizadas durante el año 2020, en las que se aplazaron los dígitos del 1 al 8: para septiembre en el caso del 1 y 2, en octubre era el turno de los dígitos 3 y 4, en noviembre 5 y 6, y en diciembre 7 y 8. En tanto, en enero fue el turno de aquellos vehículos con PPU finalizada en el dígito 9, considerando que durante el 2021 se reestableció el calendario habitual. No obstante, con la nueva prórroga, el turno de automóviles será el siguiente:







Calendario Mes

Digito 0 Abr

Digito 1 Abr

Digito 2 May

Digito 3 Jun

Digito 4 Jul

Digito 5 Ago

Digito 6 Sep

Digito 7 Oct

Digito 8 Nov

Digito 9 Ene



El Subsecretario Domínguez también recordó que “la revisión técnica es fundamental para la seguridad vial, porque permite revisar en detalle el estado de los neumáticos, frenos, luces, parabrisas, suspensión y alineación del vehículo”.

Dado que las plantas de revisión técnica son servicios esenciales, por lo cual están autorizadas para funcionar en comunas en cuarentena, las personas que requieran realizar este trámite deben solicitar previamente un permiso único individual en Comisaría Virtual.

Además, con el fin de resguardar la seguridad de los usuarios y el personal de estos establecimientos, el MTT elaboró un protocolo con 10 medidas para prevenir el riesgo de contagio por Covid-19, dentro de las cuales se incluye la limpieza antes y después de la inspección de los vehículos, disposición de alcohol gel, toma de temperatura, entre otras.

Contacto MTT: Alexandra Chechilnitzky +56996765131/ achechilnitzky@mtt.gob.cl