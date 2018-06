Nacional 06-06-2018

Revista “Occidente” destaca Centenario de Margot Loyola Palacios con su trayectoria y legado

Nacida en Linares un 15 de septiembre de 1918 y fallecida el 3 de agosto 2015, dejó un legado como artista, folklorista y maestra con reconocimientos nacional e internacional, que este Reportaje destaca en su edición de mayo pasado.

Con motivo de conmemorarse los 100 años del nacimiento de la folklorista Margot Loyola Palacios y fallecida hace tres años, fue instaurado el “Premio a la Trayectoria en Cultura Tradicional” que lleva su nombre y por este acontecimiento se está elaborando un amplio programa recordatorio de su larga trayectoria artística, por parte del Ministerio de la Cultura y organizaciones diversas de este ámbito, considerando que en 1994 obtuvo el Premio Nacional de Música.

Ella se suma a los chilenos ilustres, que han nacido en Linares como Valentín Letelier Madariaga, los Presidentes Arturo Alessandri Palma y Carlos Ibáñez del Campo, siendo ellos un signo de distinción para su tierra natal.

En este Reportaje de 11 páginas, titulado la “Maestra de Chile”, además de reseñar su trayectoria escriben la Presidente Michele Bachelet, Magdalena Piñera, su esposo Osvaldo Cádiz y varios de sus alumnos, incluso uno de ellos, Juan Pablo López, Director de la Academia de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios, propone que su legado sea declarado “Memoria para el Mundo” por la UNESCO.

Se informa que el Ballet Folklórico Nacional (BAFONA) montará una obra especial dedicada a su Centenario, que se presentará en regiones (Linares debe estar en su itinerario y ojalá para septiembre); habrá un Concurso L iterario a nivel nacional que desarrollarán el Ministerio de la Cultura y las Artes, la Academia de la Cultura Tradicional, el Museo Violeta Parra, Universidades y la Biblioteca Nacional, abierto a todas las personas que residan en el país y a los chilenos residentes en el extranjero, relacionados con su vida u obra, extendido a la poesía, canción, narración o cuento. En Valparaíso el Ministerio de la Cultura abrió una exposición titulada “Un poco campesina, un poco cantora, un poco maestra”.

Difusión de la chilenidad

Textualmente dice este Reportaje: “Entre sus mayores virtudes, destaca sin duda la difusión del folklore chileno, trabajo que en su caso descubrió numerosas y variadas vías de expresión y al cual dedicó la mayor parte de su vida.”

“También destacó en la interpretación de las canciones y bailes típicos del folklore de nuestra tierra. Y lo hizo como solista y en grupo. Se recuerda en este sentido el trabajo realizado por los grupos Las Hermanas Loyola y Palomar”

El Rector de la Universidad de Chile Juvenal Hernández la incorporó como Profesora de las Escuelas de Temporada anuales, que colmaba las matrículas de sus cursos, elevándola posteriormente como Profesora la U. Católica de Valparaíso, ortongándole la calidad de Profesora Emérita (dicha Universidad es la guardadora de su patrimonio artístico).

Presidenta de Chile

En parte de este recordatorio Michele Bachelet dice: “Tuvo la sabiduría de devolver este regalo a las nuevas generaciones, para que se maravillen como ella lo hizo con cuecas, cacharpallas, refalosas, zamacuecas, música mapuche o pascuense”.

“Como investigadora y creadora, Margot trajo así una nueva vitalidad a nuestra cultura, Con “amor tremendo” supo exponer la carne viva de nuestra patria. ¿De qué otra manera explicar que haya podido hacer tanto, sino la moviera un profundo amor por sus compatriotas, por sus encantos y desencantos?

La decisión que tomamos hace tres años de crear el “Premio a la Trayectoria en Cultura Tradicional Margot Loyola” y honrar su natalicio en el Día de la Cultura Tradicional y Popular Chilena, se inscribe en sus pasos y ejemplo”.

Magdalena Piñera Echeñique

La historiadora y Directora de la Fundación Futuro, la califica como “única, grande y nuestra”. Dice: “Es de esa mujeres que le han hecho y seguirán haciéndole bien a Chile, y es por eso que es tan relevante que hablemos de ella hoy con fuerza y decisión, sobre todo entre los ciudadanos nacidos en el tercer milenio.”

“Esta mujer, nacida en Linares de 1918, en un hogar “en que nunca faltó nada pero nunca sobró nada”, según sus propias palabras, logró derribar mitos, ¡muchos!”

En parte dice: “Sentía como misión ir “machacando” a la sociedad chilena con su idea fuerza: la relevancia de la música patrimonial, “esa con olor a campo profundo”, en la construcción del alma nacional”.

Osvaldo Cádiz, su esposo

En una extensa entrevista, Osvaldo Cádiz, la analiza en todas sus facetas, con quien estuvo unido por 54 años y se conocieron en 1955 relatando solo algunos párrafos. “No nos separamos nunca”, acota. Preside la Academia de Cultura Tradicional, creada para salvaguardar su legado.

Se le pregunta ¿Cómo era ella? “Una mujer chilena que amó profundamente a Chile. Neruda dijo: “Margot Loyola es la voz de los pueblos” y que era “la emperatriz absoluta de Chile y sus canciones”.

“Era por sobre todo generosa. Generosa en el hogar, generosa con sus alumnos. Generosa en el trabajo de investigación de campo, cuando íbamos a estudiar una fiesta religiosa, invitábamos a uno o dos alumnos para que nos acompañaran y observaran como trabajábamos y ellos a su vez pudieran hacer sus pequeños trabajos de prospección, Generosa como maestra, nunca dejó de hacer clases y nunca le cobró un peso a ningún folklorista que viniera a pedir un material o que le enseñáramos una danza. Y ella era igual en todas partes, podía estar en la Moneda, en una Embajada, o en una casa de campo, sin luz ni agua, a la orilla de un brasero tomando mate y cantando y era igual”.

Margot siempre decía: “yo son cantora maucha”, o sea del Maule. Era auténtica, muy cálida y siempre ayudaba a enjugar las lágrimas, a pesar que muchas veces era ella la que necesita ayuda”.

Otras declaraciones

Esta Revista contiene las opiniones de Juan Pablo López, con su propuesta de que ella sea declarada por la UNESCO como “Memoria para el Mundo” y sería la primera chilena con esta distinción y dignidad.

Otras seis opiniones de sus ex - alumnos testimonian su admiración y dotes de artista, investigadora, cantora y maestra en el folklore.

En Linares

Desde hace unos años la Municipalidad, en septiembre, promueve en la Plaza de Armas “Mil pañuelos al viento” en su honor. Además fue declarada “Hija Ilustre”; un Condominio habitacional lleva su nombre, como una Escuela (Ex – N°7 y Francia); la Casa de la Cultura, inaugurada como tal cuando esta institución estuvo en la Alameda, desde donde nunca debió salir y ¡ojalá la actual administración que preside el Alcalde Mario Meza Vásquez la retorne!; la Ley 20.926 dispone erigirle un monumento, proyecto en proceso, portando en una de sus manos “un pañuelo al viento”. Estimo que Linares no se quedará atrás para conmemorar el Centenario del nacimiento de su hija predilecta y famosa, siendo un orgullo para los nacidos en esta tierra.

(N. del A. Revista “Occidente” N°483 de mayo 2018 cuya portada tiene su rostro titulada “La Maestra de Chile” y dedicada a su Centenario).



Leyenda de foto: N°1 Margot Loyola con su emblemático pañuelo al viento.