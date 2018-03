Crónica 04-03-2018

Revista Time conversó con Daniela Vega y destacó el impacto político de “Una mujer fantástica”

El medio de comunicación estadounidense entrevistó a la actriz que acapara la atención de la prensa internacional de cara a los Oscar. Respecto a la discriminación que surgen las personas trans en Chile, Vega explicól que "se trata de la falta de acción por parte de los políticos cuando se trata de los derechos de las personas transgénero".



Hoy se realizará la ceremonia de Premios Oscar 2018, donde la película dirigida por Sebastián Lelio y protagonizada por Daniela Vega, “Una mujer fantástica”, llega como una de las cinco cintas nominadas a “Mejor película extranjera”.



El gran éxito del film ha llevado a Vega a ser entrevistada por prestigiosos medios de comunicación internacionales, llegando incluso a ser portada de famosas revistas. Interview, W, New York Times Magazine y La Nación Argentina son sólo algunos de los medios que se han interesado en la historia de la actriz trans.



Esta vez fue el turno de revista Time, quien entrevistó en conjunto a Vega y a Lelio en la previa de la entrega de los Oscar. En la conversación, el director contó que inicialmente su relación la actriz partió con ella como su asesora para poder perfilar a un personaje de mujer trans en su próxima película. Esa sería “Marina”, finalmente interpretada por Vega.



Igualmente, Lelio contó que en una de sus primeras reuniones con Vega, ésta “abrió su bolso y sacó su identificación, con su vieja identidad masculina porque en Chile no se reconoce la existencia de personas transgénero”. Ese sería uno de los conflictos principales de la película.



Tanto Vega como Lelio aseguran que “Una mujer fantástica” no fue creada pensando en su repercusión política, pero aún así la cinta logró un gran impacto social, expandiendo el debate que se está dando en el país. “Si hay algún problema, diría que es social. Se trata de la falta de acción por parte de los políticos cuando se trata de los derechos de las personas transgénero”, criticó Vega en conversación con Time.



Asimismo, la revista internacional destacó la interpelación de la actriz al presidente electo Sebastián Piñera en diciembre de 2o17 en una conferencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) donde le exigió reformar las leyes del país en consideración de su diversidad.