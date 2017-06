Política 20-06-2017

Revolución Democrática: Abogado Carlos Tillería quiere llegar al parlamento para defender al Maule Sur

“Siempre he sido un amante de la política pero lamentablemente una vez que volvió la democracia en el año 1990 fui percatándome que las cúpulas partidistas se alejaban cada día más de la ciudadanía, lo que generó que no me sintiese representado por ningún conglomerado político de la izquierda que es su tendencia política, sino hasta la aparición en el ámbito político del partido político Revolución Democrática, el cual me conquistó por cuanto tiene dentro de sus principios fundamentales la existencia de una democracia real y participativa, en que las decisiones sean tomadas por las bases”, dijo el abogado linarense, Carlos Tillería.

Agregó que su partido tiene como un principio fundamental la autonomía territorial, “lo que quiere decir que cada uno de los territorios son autónomos en sus decisiones y eso ocurrirá en cuanto a la designación de sus representantes, ya sean al parlamento o de Cores”.



“Una de las razones que me han motivado a ser candidato a diputado es la poca empatía y nula capacidad de quienes han sido nuestros representantes, los que sin duda alguna no han realizado una buena gestión y lo que es peor aún, son personas que no pertenecen a la zona, con excepción del diputado Gutiérrez, lo que implica que no estén empapados de los problemas reales de nuestra zona. Así las cosas, se ha generado desencanto y molestia hacia nuestros políticos, lo que se ha visto agravado con toda la información que ha llegado a nuestros ciudadanos en cuanto a la existencia de corrupción en nuestra política. Lo más importante es destacar que no solo tenemos ganas de participar, sino que nos encontramos capacitados profesionalmente para desempeñar una buena función en representación del Maule Sur, teniendo la preparación personal y profesional que un cargo de tanta importancia requiere”, subrayó.