Política 11-08-2020

Revolución Democrática cuestiona premura en candidaturas por la alcaldía de Linares



Frente a las distintas candidaturas autoproclamadas en este último tiempo por el sillón alcaldicio en la comuna de Linares, Revolución Democrática ha manifestado su rechazo a esta “pronta” carrera política, argumentando que aún no es oportuno, ni prudente debido a la Pandemia del Coronavirus que no decae en la Villa San Ambrosio por estos días y al poco tiempo que queda para el plebiscito de octubre.

En este sentido, Francisco Pinochet, militante de RD, manifest la disconformidad de su partido con estas candidaturas y el escenario que vive la comuna.

“Estamos en medio de una crisis sanitaria que no da tregua, siguen aumentando los casos positivos, la gente está perdiendo el empleo y pasando hambre. Consideramos que no es el momento de autoproclamarse candidato en medio de esta crisis sanitaria. Además, vemos con decepción que la ex Nueva Mayoría sólo piense en la carrera edilicia y tampoco priorice que en pocos meses más Chile se la juega por conseguir una nueva Constitución”, manifestó el joven dirigente refiriéndose a las candidaturas de Myriam Alarcón (PPD) y Waldo Alfaro por la Democracia Cristiana.

El dirigente, que también ha sido crítico frente a la gestión municipal, enfatizó su preocupación frente al poco tiempo que resta para el 25 de octubre, fecha emblemática para la oposición y para los chilenos que quieren un cambio a la Constitución que instauró la Dictadura.

“Uno esperaría que todos aquellos que se dicen progresistas, estén poniendo los esfuerzos por terminar con la constitución impuesta por la dictadura y no en sus proyectos personales, que por cierto son legitimos, pero no prioritarios”

El calendario electoral fijó las elecciones municipales para el 11 de abril del próximo año, junto con los gobernadores regionales y miembros de la convención constituyente, en caso de que gane la opción apruebo el próximo 25 de octubre.