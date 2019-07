Política 31-07-2019

Revolución Democrática proclamó a Germán Herrera como precandidato a alcalde por la comuna de San Javier

La actividad de aniversario de Revolución Democrática (RD) fue la ocasión elegida para proclamar al actual concejal de San Javier, Germán Herrera, como precandidato a alcalde para las elecciones municipales 2020.

“Estoy muy feliz de la confianza que mi partido me entregó, es un gran desafío donde trabajaremos para lograr un municipio ciudadano con las puertas abiertas a nuestros vecinos y vecinas solucionando sus problemas, convirtiéndonos en un actor de cambio social”, señaló el concejal Germán Herrera.

Marcelo Rojas, coordinador del Territorio San Javier de RD, fue el encargado de anunciar la nueva candidatura. “Con el respaldo de mis compañeros y compañeras de San Javier, la Directiva Regional y Nacional, proclamo al concejal German Herrera nuestro candidato a la Alcaldía de la Municipalidad de San Javier”, dijo.

El evento también contó con la participación de la ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez, quien recorrió parte de la comuna junto al concejal, instancia donde aprovechó de mencionar la importancia del trabajo territorial. “¿Por qué me interesa sin estar en campaña haber venido a San Javier y estar junto a German? porque hoy día estamos hablando de lo que pasa en las comunas, si Chile va seguir siendo tan centralista o se va a descentralizar; me encantaría que esas fueran las conversaciones permanentes”, indicó.

En el mismo sentido, la presidenta regional de la colectividad, Cristina Riquelme agregó que “RD llegó para quedarse y buscaremos llevar candidatas y candidatos en la mayoría de las comunas del Maule, especialmente en todos aquellos municipios que sean nicho de clientelismo y corrupción, donde políticos y políticas busquen eternizarse en el poder, donde las y los administradores busquen el beneficio propio y no dar soluciones a las problemáticas y necesidades de la gente. Nuestro mayor objetivo es devolver los municipios a la ciudadanía y demostrar que los gobiernos locales transformadores, sí son posibles”.

La actividad de aniversario se llevó a cabo en las multicanchas de la Villa Padre Pío, donde participaron vecinas y vecinos del sector y se incluyeron pies de cueca, presentaciones de conjuntos folclóricos de la comuna, discursos y homenajes a militantes y adherentes del partido.