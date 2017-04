Crónica 29-04-2017

Revuelo por despido de 41 funcionarios a honorarios del Hospital de Linares

- Multigremial criticó la medida y señaló que se resentirá la atención en algunas unidades.

- En tanto, el director del centro asistencial, Nolasco Pérez, indicó que se pone término a los contratos de acuerdo a fechas ya establecidas en los convenios

Ayer, la Multigremial de Funcionarios de la Salud, criticó duramente la medida de despedir a 41 funcionarios que tenían contratos a honorarios en el Hospital de Linares.

Carmen Tapia, presidenta de Fenpruss, reunida con varios funcionarios en el frontis del hospital, dijo que apenas se informó de esta situación se pusieron en contacto incluso con autoridades del Servicio de Salud del Maule y del propio Ministerio. “Se nos dijo que la medida se iba a revisar con urgencia para salvaguardar estos puestos de trabajo, pero nos preocupa que una de las soluciones es mantener a esta gente por un mes más. Lo que nosotros necesitamos es que ellos se queden en el hospital, no con trabajos a honorarios, que son precarios, sino que con trabajos a contrata y en planta que es lo que la gente merece”.

Agregó que algunos de estos funcionarios fueron notificados recién el lunes, informándoles que trabajaban sólo hasta este viernes.

“Estos despidos tendrán incidencia en la calidad de atención de los usuarios, la cual se mermaría debido a esta situación”, aseveró.

La dirigente señaló que no descartaban otras medidas de presión, como un paro de actividades, si no hay una solución a este tema que afecta una cantidad considerable de funcionarios a honorarios.

DIRECTOR DEL HOSPITAL

Consultado en relación a esta materia, el director del Hospital de Linares, Nolasco Pérez, respondió que “se está poniendo término a los contratos, según la fecha que estaba establecida previamente en los convenios. Son 19 personas que en primera instancia se van en abril y 22 en el mes de mayo. La mayoría de ellos ingresaron entre diciembre y enero, ya que estos contratos cortos venían a apoyar unidades y servicios donde era posible contar con este personal, en la lógica presupuestaria responsable de esta administración hospitalaria. Ellos sabían que venían por uno, dos o tres meses”.

Pérez aclaró que “también es probable que una cantidad de estas personas sean reabsorbidas en los próximos meses por las distintas campañas que tenemos año a año, por ejemplo la campaña de invierno, donde reforzamos distintas unidades con personas a honorarios”.

Con respecto a que podría resentirse la atención a los usuarios en algunas unidades al no estar estas personas, señaló que “la mayoría de quienes están saliendo en este momento son de unidades administrativas. El grueso del contingente clínico lo hemos cuidado, de tal manera de no resentir la atención a pacientes”.

FOTO: Carmen Tapia, presidenta de la Fenpruss.

2: La Multigremial del sector salud criticó la medida.

3: Nolasco Pérez, director del centro asistencial.