Política 31-07-2018

Ricardo Escalona: “estaremos aquí para velar porque los compromisos se cumplan”

El presidente de los productores remolacheros del Maule Sur, Ricardo Escalona, analizó los alcances de la reunión sostenida con el Presidente Sebastián Piñera, la noche del domingo en Talca, analizando alternativas para aminorar el impacto del cierre de Planta Iansa en Linares.

Sobre la materia, indicó que “el Presidente se comprometió a que no iba a dejar solos a los habitantes de Linares que se verán afectados… habrá que ver. Confiamos en que así sea, para lo cual comprometió instrumentos de capacitación, mejorar rendimientos para aquellos que seguirán en la remolacha, mecanismos para el tema de suelos o como avanzar en reconversión a otros cultivos, no queremos subsidios, sino que herramientas financieras. No es una confianza ciega, por eso estaremos aquí para velar porque los compromisos se cumplan”.

Las conclusiones de una cita esperada, donde el Alcalde Mario Meza agregó que “la reconversión se demora en promedio 5 años, al menos 3,5 dólares va a ayudar a salir de la crisis a quienes tiene contratos con Iansa. La alternativa en el corto, mediano y largo plazo es la reconversión, a frutales o maíz, pero eso requiere de recursos, de un Plan Maule Sur, con alianzas estratégicas”.

Mientras, los últimos camiones con remolacha, ingresaron a la planta Iansa Linares, el sábado, tal como estaba previsto y se advirtió en torno del cierre gradual de las actividades.