Política 11-04-2017

Ricardo Lagos baja su candidatura a la presidencia

"He decidido renunciar a la aspiración de alcanzar nuevamente la Presidencia la República". De esta manera, el ex presidente comunicó que ya no competirá por llegar a La Moneda por segunda vez.

Esto, luego que -por 67 a favor y 36 en contra- el comité central del Partido Socialista se inclinara por la opción de Alejandro Guillier.

La candidatura del exjefe de Estado estuvo marcada por el bajo respaldo en las encuestas y por la poca adhesión que generaba al interior de la Nueva Mayoría.

Al respecto, el ex abanderado del PPD indicó que "debo admitir que en mi propio espacio político, la centroizquierda, no se ha producido una convergencia en torno a este proyecto".