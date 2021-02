Crónica 03-02-2021

Ricardo Montero Allende, candidato constituyente: “Quiero una Constitución en la que podamos confiar”



Hace pocos días el Partido Socialista lo oficializó como candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 18 y desde entonces no para. Bautizó a su auto como “Hoja en Blanco”, en honor al nuevo texto constitucional, y junto a él ha recorrido Linares, Cauquenes, Pelluhue, Parral y otras comunas. “Mi hogar está en el Maule Sur, a orillas del río Achibueno”, nos comenta y exlpica que “por eso, desde que ganamos el plebiscito del 25 de octubre pasado, trabajé para ser candidato por el Distrito 18, porque aquí está la gente que más quiero y está mi futuro”, comenta el abogado socialista.



Ricardo Montero Allende (37 años) es militante socialista y especialista en temas de seguridad y participación ciudadana, futbolero y apasionado lector. Fue coordinador de la etapa participativa del Proceso Constituyente de la Presidenta Bachelet y es secretario Ejecutivo de la Comisión de Reforma de Carabineros del Senado. Actualmente está en carrera por integrar la Convención Constitucional reprensentando al Maule Sur.



Fuiste parte del proceso de la Presidenta Bachelet, ¿qué recuerdas de esa experiencia?



En ese gran proceso desde 2015, vi a las personas compartiendo ideas, puntos de vista, discrepando y enriqueciéndose con otros aportes. Me impresionaron jóvenes y mujeres potentes, me demostraron que la participación de todos es fundamental para madurar las demandas sociales y transformarlas en un proyecto de país que nos conecte al futuro.



¿Cómo debería ser la próxima Constitución?



En la próxima Constitución el Estado debe tener un rol central. No debe ser un actor reparto, sino un actor protagónico que garantice a todos los sectores de la sociedad los derechos sociales mínimos. Quiero una Constitución en la que todas y todos podamos confiar, una Constitución que garantice, a quienes habitamos Chile, una base para todos en educación, salud, pensiones y vivienda. Que no exista una salud para ricos y otra pobres, sino que un sistema de derechos sociales que funcione para todos.



¿Qué aspectos quieres cambiar con la nueva Constitución?



Quiero cambiar varios aspectos de la Constitución. De partida, la forma en que verá la luz.

Quiero una constitución que tenga orígen y validación democrática, que sea construida por diferentes sectores de la sociedad, que sea profundamente paritaria y sea justa para todos, incluso con el planeta. Una Constitución verde, sostenible y sustentable.



¿Qué cosas si habría que demoler de esta Constitución?



Me gusta más el término construir que demoler. De repente, lógicamente, para construir algo hay que demoler ciertas cosas. Pero creo que lo principal en la Constitución es construir una mejor estructura que la actual.



Entonces, ¿cómo será la Constitución que viene?



Mi auto se llama “Hoja en Blanco” porque al igual que la nueva Constitución, no partimos desde cero. Yo lo compré con varios kilómetros en su recorrido y funciona muy bien. Algo similar debe ocurrir con la nueva Constitución, no parte desde cero, pero esta vez funcionará mejor porque la escribiremos de manera democrática y participativa, escuchando a los territorios y a su gente. Tenemos la base de los resultados del Proceso Constituyente de la Presidenta Bachelet, donde las vecinas y los vecinos de las provincias de Cauquenes y Linares tuvieron una buena participación y pudieron expresar sus opiniones.



¿Qué debería decir esa Constitución sobre la personas?

La Constitución debería garantizar que todas las personas nazcan libres e iguales en dignidad de derechos y que no sea una declaración que el Estado no sea capaz de garantizar. El Estado tiene que resguardar, de forma protagónica, algunos derechos como la educación, salud y previsión.



¿Y en materia de seguridad?

Quiero una Constitución que en materia de seguridad esté enfocada en las personas y en resguardar a todos los habitantes de la República, mediante protección estatal que garantice el empoderamiento ciudadano y nospermita desarrollarnos como sociedad.



Pero también hay otros derechos…

Sin lugar a duda hay temas que creo que hay que potenciar, como por ejemplo el derecho al agua como un bien nacional de uso público. Potenciar de forma decidida y categórica la descentralización y la regionalización, entregándole poder a los territorios. En materia de órganos, creo que hay que terminar con el control preventivo del Tribunal Constitucional y hay que reformarlo, evaluar si lo que corresponde es mantener un Tribunal Constitucional o pasar esas funciones a la Corte Suprema.



¿Qué derecho no debería faltar?



Si pudiera asegurar sólo uno sería el derecho al agua. El agua es vida y lo sabemos bien en el Maule Sur. Estamos rodeados de ríos y nuestras actividades productivas están ligadas al agua, pero lo que más me preocupa es el agua para el consumo doméstico y personal. No puede ser que en pleno 2021 el agua no esté asegurada para todas las personas. Eso es algo que puede y debe estar resguardado constitucionalmente.



¿Qué derecho mantendrías?

“Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. La dignidad, la libertad, la igualdad y los derechos de todas y todos nos han inspirado para llegar hasta aquí y seguirán haciéndolo. Como dije antes, necesitamos confiar en nuestra Constitución, confiar en que ella cautelará la base mínima de dignidad que todas y todos merecemos por el sólo hecho ser perssonas. Necesitamos confiar en que contamos con esa base mínima para vivir y, desde ahí, proyectar nuestro futuro. Necesitamos, sobre todo, construir desde la confianza en nosotros y en nuestra soberanía como sociedad.



¿Por qué deberían votar por ti como constituyente?



Porque cumplo con dos de los requisitos que la ciudadanía exige: renovación y conocimiento en materias constitucionales. Soy parte de una nueva generación que quiere aportar a Chile escribiendo una nueva Constitución en democracia, de manera partitaria y mirando sin temor al futuro. Desde el Maule Sur podemos marcar una diferencia, hacer que el país entienda que las regiones tenemos la fuerza y el coraje para aportar y construir un país mejor, más justo y más igualitario.