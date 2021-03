Política 06-03-2021

Ricardo Montero Allende se despliega por el Maule Sur en su campaña a constituyente asumiendo compromiso sanitario



El candidato del Partido Socialista ha estado visitando las comunas de la zona que la situación sanitaria permite y tomando los resguardos necesarios para cuidar la salud de los vecinos



Hacer campañana en pandemia no es fácil, así lo han comprobado las y los candidatos que enfrentarán la elección del próximo 11 de abril. Durante este período han hecho campaña en comunas que están en distintas fases del Plan Paso a Paso, lo que ha puesto más de un inconveniente para llegar a sus electores.

En este contexto, el candidato a constituyente por la Lista del Apruebo, Ricardo Montero Allende expresó -mediante redes sociales- su convicción de asumir un compromiso sanitario en esta campaña para salvaguardar la salud de la comunidad, la de él y la de su equipo.

“Cuidar a los vecinos y vecinas del Maule Sur para nuestra campaña es muy importante, por eso me comprometo a hacerme exámenes de PCR periódicos, a utilizar mascarilla, a utilizar alcohol gel, a respetar todas las etapas del plan paso a paso en cada una de las comunas, y a vacunarme cuando me corresponda, si nos cuidamos entre todos vamos a salir más rápido de esto”, enfatizó Montero Allende.

De esta manera, Ricardo Montero Allende se ha desplegado por las comunas del Maule Sur, que están en Fase 2 o superior, unto a diversos candidatos de la Lista del Apruebo.

La semana recién pasada visitó el sector de Los Cristales en Longaví junto al candidato a alcalde Gonzalo Jara.

En Linares, antes de la restricción por cuarentena, realizó volanteos con los candidatos a concejales del PS, Michel Concha y Juan Francisco Flores, además de visitar el sector Carlos Camus junto a la candidata a Gobernadora Regional Cristina Bravo y Waldo Alfaro que aspira al sillón municipal.

Durante el fin de semana visitó la comuna de Retiro junto a la candidata a concejala Viviana Landaeta, además de realizar campaña en Cauquenes junto al candidato a alcalde, Domingo Leiva y a Matías Castro, candidato a concejal.

Para finalizar, Montero Allende sentenció “En estos días he podido recorrer distintos sectores de nuestro Maule Sur, junto a amigos y fuerzas políticas que me acompañan y apoyan, con ellos soñamos un sistema político y social que responda adecuadamente a las necesidades de nuestra región, una constitución en la que podamos confiar, más justa y democrática para Chile y sobre eso conversamos con las vecinas y vecinos de estas comunas que hemos visitado”.