Crónica 23-01-2020

Richard Elmore, experto en educación de Harvard dictó seminario en Chile: “El modelo de educación que tenemos está obsoleto, requerimos creer más en las reales capacidades de los estudiantes”

El especialista visitó nuestro país para promover un nuevo enfoque en la enseñanza de las ciencias, la tecnología y el arte como puerta a la innovación y la creatividad. Ante una amplia concurrencia de docentes chilenos, el experto también analizó los cambios que requiere el modelo de escuela tradicional.



Un análisis crítico de la educación en las economías capitalistas fue el que realizó Richard Elmore, director del Doctorado de Liderazgo Educativo de la Universidad de Harvard y líder del modelo ecosiSTEAM en Chile, en el seminario internacional “Transformando los aprendizajes a través de la creatividad, la ciencia, la tecnología e innovación” ante una amplia concurrencia de docentes y directores escolares. ecosiSTEAM es un revolucionario programa que busca potenciar la enseñanza en STEAM, impulsado por la Oficina Regional de la Universidad de Harvard, la Embajada de Estados Unidos y expertos en Chile.



El experto en educación señaló que las escuelas no están diseñadas para el aprendizaje y cumplen un rol cultural como institución en la sociedad, estableciendo reglas y estándares de prácticas enfocados en evaluar la memorización de hechos y la fluidez de ciertos procedimientos, por sobre el desarrollo de la reflexión, el pensamiento crítico y la creatividad.



En su opinión, los seres humanos fuimos diseñados para aprender, no obstante la ciencia del aprendizaje se ha desviado del campo de la educación. Asimismo, la neurociencia ha descubierto un panorama increíble en el cerebro. “Lo más maravilloso es que el cerebro es capaz de reorganizarse de forma sistemática y a través de la experiencia en ambientes controlados podemos manejar el proceso de poda y arborización con fines particulares. Debemos cultivar espacios para aprender según nuestras opciones y aplicando la capacidad de hacer modificaciones conscientemente, en presencia de información, experiencia y reflexión”. Elmore asegura que la errada metodología de enseñanza no es una crítica al educador sino al sistema, y a la vez convocó a los actores claves de la educación a diseñar sistemas y modalidades de aprendizaje que saquen provecho de cada potencial, facilitando la práctica guiada en un entorno con alta participación y no la transferencia de información de un ser humano a otro.



Tras 30 años de trayectoria en el análisis de la educación en escuelas de Estados Unidos, Australia y México, Elmore señaló que el aprendizaje es un proceso totalmente diferente al que alberga la escuela tradicional y que va más allá de asistir a una escuela. “Hemos creado un sistema en que la asistencia es obligatoria e incluye más de 16 mil horas de la vida de un niño. Hemos establecido una custodia obligatoria que supone un enorme control en etapas de desarrollo muy inestables del ciclo de vida. Colocamos a los niños en un entorno con reglas de control y ello impacta la psicología de la educación y las políticas públicas, formando niños sistémicos”, precisó Elmore.



Asimismo, el experto señaló que la escuela cumple un rol aún más crítico, custodiando el mérito, distanciando las brechas y aumentando las inequidades. “Hasta un 30% de los escolares deben fracasar para justificar el mérito en las escuelas, atribuyéndose la decisión del acceso a futuras oportunidades, de lo contrario no tendría justificación la existencia del mérito”, puntualizó.