Social 12-10-2021

Riesgo de ingreso a UCI baja a la mitad en personas entre 70 a 79 años con esquema completo: Los parámetros según edad

Este lunes, el Minsal entregó un nuevo balance de la situación de la pandemia por covid-19 en el país, donde se reportaron 996 nuevos contagios y siete decesos. Con esta cifra, el país baja de los mil contagios luego de tres días.

En cuanto a la hospitalización, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, sostuvo que "si bien se ha registrado un pequeño incremento de los casos diarios, en torno a los mil casos, la ocupación de las camas UCI, afortunadamente, se mantiene con pequeñas variaciones". El viernes, la red integrada de salud informó 377 pacientes en UCI, el sábado bajó a 367 y el domingo a 348 pacientes. En tanto, de 1.815 pacientes que están actualmente en UCI (reportadas hoy), 358 son personas contagiadas con covid-19, lo que representa el 20% del total de hospitalizados. Sin embargo, hoy se registró la hospitalización por covid-19 desde el 17 de septiembre, cuando se reportaron 1.219 pacientes. Riego de hospitalización El doctor Dougnac detalló que al analizar el riesgo de hospitalización a una cama UCI de aquellas personas que adquirieron la enfermedad entre el 18 de agosto y el 16 de septiembre, "podemos concluir que en promedio el 2,7% de los infectados termina siendo hospitalizado en una cama crítica".

Agregó que "tanto la edad como el estado de vacunación constituyen un factor de riesgo muy importante al momento de requerir una cama de cuidados intensivos por esta enfermedad". En otras palabras, a mayor edad, aumenta la probabilidad de requerir una cama crítica una vez contagiado de coronavirus, siendo esta probabilidad aún mayor cuando la persona no cuenta con esquema de vacunación completo. Según los datos entregados por la autoridad sanitaria, una persona entre 0-15 años tiene un 0.3% de riesgo de hospitalización sin esquema completo de vacunación y un 0% con esquema completo. Entre 16-19 años, el riesgo es 1,8% sin esquema completo y 0.3% con vacunación completa. En las edades entre 30 a 39, el riesgo pasa de 3,2% sin esquema a 0.5% con esquema completo, es decir, disminuye hasta 6 veces. En cambio, en el grupo etario entre 70 a 79 años, la probabilidad de requerir una cama crítica disminuye prácticamente a la mitad, pasando de 16,8% sin esquema a 8,8% con esquema. En las otras edades, por ejemplo, entre 40 a 49 años, el riesgo de hospitalización es de 4,4% sin esquema completo y baja a 1,2% para los vacunados. En las edades de 50 a 59, el riesgo es de 11,3% para quienes no están con esquema completo y baja a 2,7% si están vacunados. Por último, en el caso de 60 a 69 años, las personas tienen un 18,2% de posibilidad de requerir una cama UCI si no están con vacunación completa, versus un 5,2% si es al contrario. "Es por esta razón que insistimos en nuestro llamado a todos aquellos rezagados que por calendario les corresponde la dosis de refuerzo, que por favor acudan a vacunarse y que mantengan las medidas de autocuidado ya que el aumento de la movilidad producto de las menores restricciones aumentan la probabilidad de contagio", enfatizó Dougnac.