Política 30-12-2018

RN pide que se realicen todas las gestiones para extraditar a Muñoz Hoffman

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, reaccionó a la confirmación de la detención en Washington del ex frentista, Pablo Muñoz Hoffman, quien fue uno de los reos que se escapó la Cárcel de Alta Seguridad en 1996 y se encontraba prófugo.

“Desde RN hacemos un llamado al Ejecutivo para que haga todas las gestiones que pueda, y sobre todo al Poder Judicial y al ministro Mario Carroza, y se solicite la extradición de Pablo Muñoz Hoffman, un delincuente, terrorista y ex frentista que fue condenado por cometer delitos, incluso en democracia, y que se escapó de la cárcel, y que hoy día ha sido ubicado en Estados Unidos”.

Según señaló, “este delincuente debe terminar de cumplir su condena en Chile, a diferencia de otros que tienen que cumplir su pena en los países donde han sido sorprendidos. Este prófugo de la justicia no vive esa situación, por lo que debería volver al país a cumplir su condena”.