Policial 04-09-2018

Roban animales a ex gobernador provincial en Longaví

Desconocidos ingresaron durante la madrugada del lunes a un predio en Lomas de La Tercera, llevándose el botín avaluado en 9 millones de pesos.

Comenzó el mes de septiembre y junto con ello se perpetró uno de los robos más grandes de animales que se han registrado en Longaví durante el último tiempo. El afectado fue el ex gobernador de la provincia de Linares, Luis Suazo Roca.

Los hechos quedaron al descubierto este lunes cuando los cuidadores de un predio de Lomas de La Tercera de dicha comuna, se percataron que antisociales habían ingresado durante la madrugada rompiendo candados y cadenas de los portones. Una vez allí, se presume, en camiones tres cuartos y en uno de doble puente, procedieron a cargarlos con 14 vaquillas que estaban en engorda pertenecientes al ex jefe provincial, que actualmente vive en la comuna de Longaví y tenía esos animales en dicha parcela, perteneciente a Juan Sepúlveda.

“Tenemos algunos antecedentes, que fueron entregados a Carabineros con quienes además se hizo la denuncia, que habrían ingresado por el sector de La Quinta Sur, donde se vio a una camioneta blanca doble cabina merodeando el lugar”, explicó Suazo Roca.

“Creemos que podría ser una banda especializada en este tipo de robos de al menos seis sujetos foráneos, que tendrían el contacto con alguien de Longaví, quien habría entregado los datos”, apuntó el ex gobernador de la provincia de Linares.

Explicó que los animales que son siete vaquillas coloradas, dos overas y cinco negras, habrían sido avaluadas en más de 9 millones de pesos, lo que representa un gran detrimento para el afectado, quien además ha presentado problemas de salud en el último tiempo.

Los policías efectuaban diversas diligencias para dar con el paradero de los antisociales, mientras que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, Fiscalía Local de Linares.