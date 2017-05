Crónica 03-05-2017

Roberto Cornejo: “Los problemas ambientales nos han acompañado desde nuestro nacimiento como nación”

El Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, aborda la reedición del libro sobre el científico alemán Federico Albert, que llegó al país a fines del siglo XIX y que es considerado el padre de la institucionalidad forestal chilena.

Este miércoles (hoy) se lanzará en Talca la reedición del libro “Federico Albert, pionero del desarrollo forestal en Chile”, iniciativa impulsada por el Colegio de Ingenieros Forestales en conjunto con la Universidad de Talca y que busca relevar la figura del científico alemán.

La decisión de realizar el lanzamiento en el Maule no es casual. Albert tuvo una gran conexión con la región, donde visitó las comunas de Constitución y Chanco en repetidas ocasiones para reconocer la costa y estudiar los efectos que la invasión de las dunas producía en los campos ribereños y proponer un plan de rescate de la zona costera, basado en la reforestación adecuada para contener el avance de la arenas que amenazaba con sepultar pueblos enteros. Este emblemático trabajo incluso motivó que hoy una Reserva Nacional lleve su nombre.

Bachiller en Botánica y doctorado en Ciencias Naturales, Albert llegó desde Berlín en 1889 -donde se graduó de bachiller en Botánica en el Real Gimnasio de Dorotea y cursó un doctorado en Ciencias Naturales, además de trabajar en el Jardín Botánico de la capital germana- contratado por el Presidente José Manuel Balmaceda para impulsar el desarrollo de la ciencia y enseñanza en Chile, pero sobre todo, para ayudar a buscar soluciones que permitiesen frenar la erosión de la zona centro sur del país que tenía de cabeza a los investigadores y autoridades de la época.

Su aporte al Museo Nacional de Historia Natural, los estudios que realizó sobre zoología y botánica en el Ministerio de Industria y en especial, su pionera labor de iniciar la investigación de diferentes especies forestales para visualizar las con mayor viabilidad en los suelos chilenos, motivaron al Colegio de la orden a reeditar el libro que se publicó por vez primera en 1989.

El presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, Roberto Cornejo, se refiere a la figura de Albert y adelanta la importancia de relanzar la obra.

¿Por qué el Colegio decidió editar un libro sobre Federico Albert?

El Colegio de Ingenieros Forestales desde hace tiempo buscaba resaltar la figura de Albert, como el padre de la institucionalidad forestal y uno de los principales impulsores de la silvicultura en Chile. Su nombre, a diferencia de otros ilustres extranjeros que aportaron al país, es más bien desconocido por la mayoría de los chilenos, por lo que existe una deuda con su legado.

¿Qué se busca rescatar con esta nueva edición?

Lograr una mayor difusión de su enorme obra, que abarca diversos temas, pero principalmente todo el trabajo que realizó en el campo forestal en materia de institucionalidad, silvicultura, investigación, conservación, normativa, entre otros temas. Lo más conocido de la figura de Albert es el control de dunas. Sin embargo, tiene una amplia obra en otras áreas, como es la introducción de especies y el impulso a la creación de reservas forestales. Son esos aspectos más desconocidos los que buscamos rescatar en esta nueva edición.

¿Qué importancia tiene para el país la figura de Federico Albert?

Albert conforma junto con otros científicos extranjeros que llegaron a Chile durante el siglo XIX, un selecto grupo que aportó al conocimiento de los que hasta esa fecha desconocidos recursos naturales con que contaba el país. No solo eso, también trabajó para lograr su adecuado manejo y conservación, en aquellos casos en que estos recursos se encontraban amenazados. Albert fue uno de los primeros en denunciar la sobreexplotación de los bosques nativos y pronosticó su desaparición de no cambiar los métodos de aprovechamiento. Para ello trabajó en recomendaciones silvícolas que aún están vigentes.

Albert llegó a Chile a fines del siglo XIX ¿Qué impacto sigue teniendo en la actualidad para los trabajos de conservación?

Federico Albert con su legado y su visión fue el pionero de la silvicultura en Chile. Será recordado más que por sus escritos, por su enorme obra empírica que impulsó. Desde los ensayos de introducción de especies forestales, el levantamiento de reservas y parques nacionales, a la creación de la Inspección General de Bosques, Pesca y Caza. Como también su obra monumental de fijación de las dunas de Chanco, sector que actualmente es una reserva forestal que lleva su nombre.





Roberto Cornejo Espósito

Presidente Nacional Colegio Ingenieros Forestales