Policial 26-09-2018

Robo afectó a dependencias de la Municipalidad de Linares, en Kurt Moller esquina O’Higgins

La PDI cursó una denuncia por el delito de robo en lugar no habitado que afectó a dependencias de la Municipalidad de Linares, en Kurt Moller esquina O’Higgins, donde estaban ubicados unos domos. En la oportunidad se denunció la sustracción de diversas herramientas eléctricas entre ellas esmeriles angulares, taladros, lijadoras, motosierras, destornilladores y alicates.

Al realizar las primeras diligencias se ubicó una cámara de seguridad, la cual capta la dinámica de los hechos, logrando apreciarse que alrededor de las 07:20 horas, un trabajador municipal junto a otras 3 personas ingresan las especies al tacho de basura que él mantenía.

Después de realizadas las diligencias investigativas, se logró ubicar al empleado municipal que aparece en los videos de seguridad ayudando a tres sujetos, dos hombres y una mujer, a guardar en un basurero las especies sustraídas.

El funcionario indicó que le habían solicitado la ayuda para trasladar las especies y que no había participado en algún delito. Se hizo presente que otro carro policial mientras realizaba empadronamientos respecto de lo ocurrido ubicó en la intersección de calle Presidente Ibáñez con Januario Espinoza a tres individuos de similares características a los captados por las cámaras de seguridad, a quienes se les controló su identidad y fueron trasladados a la Brigada Investigadora de Robos, donde la mujer reconoció su participación en el robo y sindicó a los otros dos como participantes en él.

Una vez entrevistada, con la información entregada se concurrió hasta un sitio eriazo ubicado en las cercanías donde mantenían una "caleta“, encontrando la totalidad de las especies sustraídas. Además, el funcionario municipal quien fue entrevistado en calidad de testigo, reconoció mediante reconocimiento fotográfico a los 3 autores del delito.

De lo anterior se le dio cuenta a la fiscal de turno de las diligencias llevadas a cabo, informando que las tres personas, todas mayores de edad y con antecedentes policiales, fuesen puesto a control de detención el día miércoles por el delito flagrante de robo en lugar no habitado, y las especies entregadas a funcionarios de la municipalidad.

El avalúo de las especies sustraídas es de 2 millones de pesos.