Editorial 04-04-2017

Robo de accesorios desde vehículos

Carabineros y vecinos están trabajando de forma unida para luchar contra la delincuencia, especialmente en lo que dice relación con el robo de accesorios desde el interior de los vehículos que estacionan en la vía pública.



En tal sentido, la policía uniformada insiste en que los conductores adopten medidas fáciles pero muy efectivas, tales como al bajar del automóvil, no dejar accesorios visibles en los vehículos, como mochilas, celulares, computadores u otras especies.

Si deben dejar algo dentro del vehículo, deben guardarlos en la maletera o en lugares seguros, porque eso llama al delincuente a forzar una puerta, ingresar a los vehículos y proceder al robo de especies que estén visibles en el interior de los autos.

Otro aspecto importante es estacionar los vehículos en lugares autorizados, no en la periferia y con poca luminosidad, para no tener que lamentar situaciones desagradables.



Entre los robos más comunes están las mochilas, notebooks, celulares, cajas de herramientas, radios, ruedas de repuesto y sillas de bebé. Es por ello que la indicación reiterada es a prevenir este tipo de delito, tratando de no dejar el automóvil en lugares poco transitados y por sobre todo no dejar cosas al interior de los vehículos, que puedan llamar la atención de ladrones.