Policial 03-08-2019

Robo en lugar habitado y no habitado: Los delitos más recurrentes en provincias de Linares y Cauquenes

Debido a que los delitos más recurrentes en las 5 unidades policiales de la Prefectura de Linares, son el robo en lugar habitado y no habitado, cada uno de los Comisarios al mando de sus unidades policiales, ejercen las estrategias policiales referentes a la disminución de estas acciones.

En esta ocasión, la sesión STOP de agosto, fue liderada por el Prefecto de la Prefectura de Linares (S) Teniente Coronel José Miguel Valenzuela, quien junto a la Gobernadora del Provincia de Linares, Claudia Jorquera y el Gobernador de Cauquenes, Francisco José Ruiz, acompañados de los comisarios de las unidades policiales de Linares, Chanco, Parral, Cauquenes y San Javier, abordaron a las temáticas policiales desarrolladas en la semana 29 de lo que van de año.

En Linares, se han efectuado acciones policiales direccionadas a ciertas horas y lugares determinados, en los cuales se cometen la mayor cantidad de delitos de connotación policial con el objeto de disminuirlos y mantener una permanente presencia policial

Por su parte, Chanco, mantiene una realidad diferente a las otras 4 comisarías, debido a ser zona costera, pese a ello han disminuido los delitos (lesiones, robos en lugar habitado y no habitado) ya que se forma permanente se trabaja en la entrega de seguridad en sitios públicos.

En Parral, se han enfocado en el trabajo comunitario direccionado con juntas de vecinos, propietarios de locales comerciales de las principales avenida del centro de la ciudad, con el fin que de forma conjunta se luche contra la delincuencia

En Cauquenes, se ha generado una sostenida disminución de los delitos de robo en lugar habitado y no habitado, debido a un trabajo estratégico y direccionado en los lugares de más alta complejidad.

Por su parte, San Javier, muestra resultado de disminución de los delitos de connotación, como robos y hurtos; en este sector se está trabajando en estrategias direccionadas a mantener fiscalizaciones de seguridad, controles de identidad, vehiculares entre otras.