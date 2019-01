Crónica 05-01-2019

Robos a comercios: ¿Por qué es importante estar protegido?

Las noticias en TV y la prensa dan cuenta que durante la época de navidad y los primeros meses del año aumentaron los robos, no sólo en casas deshabitadas por vacaciones, sino también en el comercio nacional.

Las redes sociales también son un canal en donde podemos ver este tipo de ilícitos. Por ejemplo, durante diciembre una tienda que vende y crea diferentes prendas de vestir publicó en su cuenta de Instagram que de uno de sus locales se llevaron 400 productos de su colección de verano, perjudicándolos fuertemente en su stock en un mes económicamente importante para ellos. Lo que pedían en su “posteo” era avisarles si alguien veía alguno de sus productos en canales de venta no tradicionales y compartir la publicación para viralizar la existencia de bandas que se dedican a robar a emprendedores como ellos.

Un estudio realizado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) sobre victimización del sector, arrojó que un 52,4% de los establecimientos comerciales, hoteles y restoranes del país fueron víctimas de uno o más delitos durante el primer semestre de 2018, en donde el retail fue el rubro más perjudicado, seguido de hoteles, restaurantes y otros negocios minoristas. En comparación al año anterior, la cifra representa una leve alza respecto del primer semestre 2017 y una caída de 6,9 puntos respecto al segundo (59,3%).

En tanto, los delitos o faltas con mayor ocurrencia fueron el llamado robo hormiga (menos de 22 mil pesos) y el hurto.

“En muchos casos, no se trata sólo de que roben mercadería y se afecte el stock de productos, sino que el incidente registre destrozos en el local, lo que además de perjudicar las ventas, podría poner en riesgo la continuidad del negocio”, dice Karen López, Gerente de PyME de Chubb en Chile.

“Pensemos en un comercio más pequeño, como un minimarket o un quiosco de abarrotes, donde un robo puede generar pérdidas económicas costosas de asumir, o cuando un equipamiento de alto valor pueda ser sustraído o dañado. Es importante que este tipo de pymes entiendan que contar con un seguro, probablemente, será a la larga mucho más conveniente que reponer stock, máquinas o reparar la infraestructura dañada”, agrega.

“En general, evaluar este tipo de pólizas es un proceso muy rápido y expedito, y la ventaja es que, al tratarse de una póliza de servicio con cobertura contra incendios con ampliación a robos, protege ante ambas situaciones” explica Karen López.



SEGUROS CONTRA ROBO COMO MODELO DE FIDELIZACIÓN DE DISTRIBUIDORES

Una tendencia al alza es que grandes empresas de consumo, que distribuyen sus productos no sólo al retail y cadenas de supermercados, sino también a pequeños locales comerciales, están ofreciendo pólizas de seguros a su red de distribuidores como parte de su modelo de fidelización.

“Esta innovación entrega un beneficio para todas las partes. Por un lado, las grandes empresas cuidan sus puntos de venta ante la ocurrencia de un incendio o robo y, por otro lado, el minorista cuenta con una póliza a la que probablemente no podría acceder por cobertura y precio de manera particular y, que le permite operar con la tranquilidad de que su negocio tendrá continuidad ante la eventualidad de un siniestro”, finaliza Karen López.