Crónica 11-09-2018

Rocío Bravo, Subgerenta de Linatal: “Hemos tomado las medidas para adecuar el servicio de buses”

La subgerenta general de Linatal, Rocío Bravo, dio a conocer que se han tomado todas las medidas necesarias para adecuar el servicio de buses a la situación generada por la huelga de los trabajadores sindicalizados que se hizo efectiva a partir de las 00.00 horas de ayer.

“No obstante el esfuerzo de la empresa por evitarla, hacemos un llamado a la comunidad y especialmente a los clientes que ya han adquirido sus pasajes interprovinciales, para que estén tranquilos, pues los horarios establecidos en nuestro sistema de ventas son aquellos que efectivamente podremos cumplir, razón por la cual los mismos no se verán afectados”.

“Si tienen algún viaje que realizar los invitamos a programarlo con orden para que no se queden sin buses. Tenemos mayores horarios para Santiago; para Concepción tenemos la mayor dificultad, pero también habrá horarios de salida. En cuanto al servicio de Talca, efectivamente vamos a salir un poco más distanciados del horario que era habitual”, indicó.

Rocío Bravo advirtió que mucha gente se había organizado con tiempo para el próximo fin de semana largo “y los horarios los tenemos casi todos completos”.

Señaló que se trabajará con el personal que no está sindicalizado, “aunque la idea es llegar más adelante a un entendimiento con lo que es posible realizar, con los trabajadores que irán a la huelga, ya que este es un giro difícil y mucha gente no lo entiende, por lo tanto esperamos que esto tenga una solución”.

“Nosotros siempre hemos trabajado para la comunidad y desde ya pedimos las disculpas por los inconvenientes que se puedan producir en estas festividades”, subrayó.



FOTO: Rocío Bravo, Subgerenta de Linatal.