Deportes 01-03-2022

Rocío Muñoz Intratable ahora sumo nuevo récord en salto 6.44 en categoría U23

Se quedo con el titulo en la ciudad de San Fernando

Hace unas semanas nos entregaba una tremenda noticia. Récord de Chile Indoor, en la especialidad de salto largo, que impuso la actual vicecampeona sudamericana Rocío Muñoz. Este fin de semana en el estadio municipal Jorge Silva Valenzuela, se quedó con el título luego de sumar un nuevo récord en U23. Muñoz, registro un salto de 6.44 metros, logrando la corona en la ciudad de San Fernando.

La atleta linarense, se mostro muy contenta tras haber logrado superar sus expectativas “la verdad que estoy muy feliz, tras haber hecho el récord sub 23. Nos preparamos con nuestro entrenador Luis Cerda, esperábamos saltar sobre 6.39, que era el récord anterior. Incluso en uno de los diálogos me motivo y me dijo que tenía la confianza que superaría los 6.40 metros. Yo sabía que era capaz, pero no llegaba tan preparada físicamente, porque la participación en Cochabamba, Bolivia. Sentí un poco el cansancio, por el viaje, pero super enfrentar bien la situación en esta competencia y salió la marca dos veces. Tengo todas las ganas de seguir saltando más, con esta marca de 6.44 me deja clasificada a todos los campeonatos que habíamos planificado para la presente temporada, el Iberoamericano en España, los Juegos Odesur en Paraguay, los Juegos Bolivarianos, en Colombia, Sudamericano sub 23, en Brasil, con muchas ganas de mejorar y subirme al pódium. La meta es obtener la medalla de oro en el Sudamericano sub 23”.

Destacar también la participación de Benjamín Aravena Catil, campeón nacional U18, que logró la clasificación al Sudamericano de la Juventud Rosario Argentina y Sudamericano U18 de la especialidad en Brasil.

En tanto que, en el estadio municipal de Talagante, la atleta del club Deportes Linares, Carla Villalobos, obtuvo la medalla de bronce en la prueba de lanzamiento de la bala, logrando de paso su mejor marca. Por su parte la atleta Carla Castillo, sumó el cuarto lugar en la especialidad de lanzamiento del Disco.



Gerardo Dominguez

Redactor Deportivo