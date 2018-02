Social 24-02-2018

"Rock to Help": Las bandas The Trial e Hidráulico se reúnen para ayudar

La tocata "Rock to Help", que se llevará a cabo este sábado 24 de febrero en Código Urbano, reunirá dos bandas locales, una es Hidráulico de hard rock y The Trial, la banda que tributa a Pink Floyd con su especial rock sicodélico con un sentido social, lo que ellos buscan es ayudar a un joven con los gastos de su enfermedad.

La historia es la de Nicolai Salgado Contreras y su famila, quien desde mediados del año pasado viene sufriendo de distintas complicaciones de salud, siendo hospitalizado en repetidas oportunidades y con distintos diagnósticos. Nicolai ha pasado por varios tratamientos médicos para los cuales también ha tenido que someterse a diferentes exámenes, todo esto sumado a que es un paciente epiléptico (para lo cual además debe seguir un tratamiento a diario consistente en variados medicamentos) y dependiente. NI para él ni su familia es fácil, claro está. Están agotados física y emocionalmente porque además de lidiar con esta realidad deben invertir grandes sumas de dinero.

Es por esto que a miembros de la banda Hidráulico (banda de la cual forma parte un hermano de Nicolai) al enterarse de la situación, quisieron generar esta actividad benéfica para reunir fondos y apoyar de alguna manera esta causa.

La tocata se realizará este sábado 24 de febrero en Código Urbano, ubicado en Manuel Rodríguez 756, desde las 22:00 horas y contará con la participación de las bandas "Hidráulico", banda local de Hard Rock con canciones originales y además el plato fuerte de la noche serán los chicos de la banda "The Trial" tributo a Pink Floyd, quienes deleitaran al público con los mejores y más grandes éxitos de la banda británica.

La invitación entonces es invitar, hacer un grupo grande y asistir a este evento que contará con grandes bandas y en donde todos los fondos recaudados irán en directo beneficio de Nicolai Salgado Contreras.

Los organizadores agradecen a todos quienes han querido ayudar y han puesto de su parte para que este evento sea posible.