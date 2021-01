Opinión 02-01-2021

Rodolfo Vásquez Morales… linarense a tiempo completo





Hijos de esta tierra generosa de la Villa de Linares, que han entregado y entregan su vida al servicio de la comunidad, existen en muchos lugares del mundo.

Desde estas líneas queremos dejar el testimonio de otro coterráneo que triunfa en el exterior, desde su aporte como escritor y predicador a tiempo completo; desde cuyas acciones, realizando presentaciones en distintos seminarios y charlas de crecimiento personal y cómo abordar diferentes problemáticas del mundo actual. Agrega a su andar la música que sirve de aliciente para animarse -o calmarse- en los momentos complejos de la vida, se transforma en un complemento ideal para su trabajo.

La predicación puede ser una buena herramienta para calmar el temor. Es natural sentirse inquieto cuando entras en territorio desconocido. Pero al mismo tiempo debes crear anticipación para seguir adelante -con esperanza- invitándolos a caminar juntos en el ministerio para descubrir lo reservado para cada uno aquí y ahora. Y, principalmente, saber qué hacer ante esas pequeñas dificultades en las que se suelen envolver algunas acciones del ser humano.

Rodolfo Vásquez Morales, nacido en la ciudad de Linares, Chile es casado con Carina Richter y tienen un hijo de 6 años, Maximiliano. Realizó sus estudios básicos en la Escuela España y su educación media en el Liceo A-26; luego sus estudios de Sociología en la Universidad de la Frontera y estudios de Sicología en la Universidad Autónoma.

Su primer libro “Tú Vales”, un texto de autoayuda escrito el año 2017, bajo la editorial Gema México y el 2019, en casa editora Sudamericana, siendo el cuarto de mayor venta en México el año 2019.

Rodolfo Vásquez es cantante Góspel, psicólogo, escritor y predicador a tiempo completo. Perteneció al grupo Heritage Singers y el Cuarteto vocal Legado, actualmente tiene su ministerio como solista tiempo completo, además de dar conciertos por toda América se dedica a dar seminarios y charlas para jóvenes.

Su ministerio integral (psicología y música) lo han llevado por toda América desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego. Acaba de regresar de una gira por los estados de Massachusetts y Boston donde dio un concierto con la orquesta sinfónica la Universidad de Andrews dirigida, por el maestro Edgar luna.

Rodolfo tiene un estilo musical muy ligado a lo que es el canto vocal con mezclas de Góspel y balada, lo cual hace que sus alabanzas sean melódicas. En el 2006, hace el lanzamiento de su primera producción como solista llamada “Imagina”, y el año 2020 lanza un cd de colección con sus mejores canciones, (cd editado en Spotify)

En 2018 y 2020 firma contrato con las editoriales internaciones de lectura inspiracional Gema y Aces Sudamérica para distribuir su libro de autoayuda “Tú vales”.

Rodolfo recuerda que “cuando era adolescente, mi sueño era ser cantante y viajar por el mundo. Muchos me dijeron que no servía para cantar, que desafinaba. Por un tiempo mi actitud fue creer esas críticas; sin embargo, hice audiciones para el grupo musical Heritage Singers. El director me aceptó y ahora soy ministro de música y viajo por toda América”.

Nos explica de manera muy didáctica que “Tú Vales” es un libro de fácil lectura y en el cual se pueden encontrar señales que, a pesar de tus derrotas, te indican que perteneces a un grupo escogido. Por lo mismo, tienes el derecho de alcanzar tu propósito establecido para tu vida. Buscar siempre el lado positivo, establecer grandes objetivos, elegir amigos que te motiven, atreverse a enfrentar tus miedos, que pueden ayudarte a conseguir ser alguien y hacer realidad tus propios proyectos de vida”.

Aunque para predicar es importante dominar el tema, es necesario recordar que la comunicación óptima se logra con habilidades adicionales tales como cantar, escribir y si lo haces utilizando la visión del mundo psicológico, eso te ayuda a tener una visión más amplia de la vida, tienes un espacio que permite llegar a un auditorio ávido de ser guiado ante las problemáticas mundanas a las cuales el ser humano se ve enfrentado.

Es así como hemos encontrado otro linarense a tiempo completo, recorriendo el mundo y sin perder la impronta de la tierra generosa que le vio nacer, desde una plataforma distinta, que nos enorgullece como tantos coterráneos que transitan por el mundo, con sus propias acciones.

Actualmente vive en Linares junto a su familia, donde encontró la paz de disfrutar El Peñasco, el sonido de la naturaleza, el rio Achibueno y sus paseos por la plaza de nuestra ciudad.