Policial 05-02-2019

Rodrigo Hermosilla: “esta es una infamia”.

Reacciones surgieron desde uno de los sindicados en la querella declarada admisible, por presuntos delitos en la toma del Fundo Las Casas, ocurrida durante el gobierno de la Unidad Popular, interpuesta por la ONG ODNAVE, radicada en el Segundo Juzgado de Letras de Linares.

Se trata de Rodrigo Hermosilla Gatica, actual consejero regional, ex Gobernador de la Provincia de Linares y ex Alcalde de esta comuna. Conocedor desde mediados del año 2018, de la acción interpuesta por esta organización y transcendida la declaración de admisible de esta querella, reiteró que “me parece una infamia, no reconozco siquiera conocer el lugar donde se me indica, estuve en esos años, además que yo era dirigente estudiantil y estaba en el Liceo de Hombres, hoy Valentín Letelier, difícilmente pude participar de un secuestro, como se señala en ese texto, por lo que entiendo o sé hasta la fecha… estoy esperando que me llegue citación, la verdad, para demostrar ante esa instancia judicial, que no tengo relación alguna con los hechos en que, supuestamente, se me indica participé”.

Hermosilla agregó que no descarta una persecución política en la presentación de esta querella criminal