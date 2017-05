Nacional 11-05-2017

Rodrigo Álvarez se baja de la carrera para presidir la Sofofa y despeja camino a Bernardo Larraín Matte

El presidente del gremio de Alimentos y Bebidas (AB Chile), Rodrigo Álvarez, anunció esta tarde que baja su candidatura para presidir la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Con esta decisión, quedó despejado el camino para que Bernado Larraín Matte sea el sucesor de Hermann von Mühlenbrock a la cabeza del gremio empresarial más grande del país. "Estimo que este proceso ha tomado características imprevistas y potencialmente negativas, desbordando su ámbito natural. He podido apreciar una creciente tensión entre muchos consejeros, una menor apertura al diálogo por razones ajenas a las electorales, y finalmente, una transformación de una elección gremial en algo más polémico y confrontacional de lo que -al menos yo- anticipaba y creo correcto para la Sofofa. Esos niveles de tensión, incluso se han reflejado en AB Chile, el propio gremio que represento", dijo en una conferencia. El ex ministro de Energía del gobierno de Sebastián Piñera añadió que "a pesar de que cuento con los votos de una mayoría importante de los consejeros y un fuerte apoyo de los gremios, regiones y todo tipo de empresas, lo que me hace pensar que ganar en un entorno competitivo es una posibilidad real, por las razones antes expuestas y buscando exclusivamente lo mejor para la Sofofa, estimo prudente y adecuado no perseverar en mi candidatura y no presentarme como una opción a la presidencia de nuestra institución". La bajada del también ex diputado de Sebastián Piñera, se da a sólo 19 días de haber oficializado su candidatura para presidir al gremio de los industriales.