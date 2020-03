Crónica 10-03-2020

Rodrigo Mundaca habló fuerte sobre la recuperación del agua en el proceso constituyente

El vocero de MODATIMA, logró una gran convocatoria en su paso por Linares, invitado por el Comando Que Linares Decida.

Rodrigo Mundaca, tiene una voz fuerte, se maneja con soltura y propiedad ante más de 100 personas que lo escuchan con atención y respeto. Su discurso es ameno y directo, sabe de lo que habla por eso lidera el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, MODATIMA y ha sido premiado internacionalmente por su compromiso frente a los abusos de los más poderosos.

Con el auditorio del Museo de Arte y artesanía lleno, Mundaca dictó cátedra sobre el proceso de privatización del agua y su recuperación en el proceso constituyente, refiriéndose en términos históricos y técnicos a las causales de que el agua no sea un bien de uso público en el Chile actual.

Desde los grupos empresariales dueños de las principales sanitarias del país, pasando por la dictadura y los gobiernos de la Concertación y Piñera, Mundaca, señaló a los a los causantes de la problemática del agua, insistiendo en la frase “No es sequía, es saqueo”, ya que los derechos aguas finalmente se concentran en un grupo reducido que lucra para su beneficio, sin pensar en los pequeños productores, ni en la justa distribución del vital elemento.

Al final de este conversatorio, Mundaca, instó a los ciudadanos a luchar por lograr la recuperación del agua.

“En los territorios hay que luchar de acuerdo a las particularidades de los territorios, porque el proceso constituyente no se acaba con la escritura de la hoja en blanco, si logramos fracturar las bases del modelo, si logramos terminar con la privatización del agua y escribir que el agua es un bien común y su acceso es un derecho humano, que hay prioridades de uso, que se construya una nueva institucionalidad hídrica, que se termine con el despojo, después hay que hacerlo carne en los territorios y para eso necesitamos mente y corazones”, enfatizó el Agrónomo de profesión.

Por su parte, Francisco Pinochet, uno de los organizadores del evento, se mostró positivo frente a la importante convocatoria que logró esta charla. “Declarar el agua un bien de uso público es un imperativo ético. Debemos democratizar y priorizar su uso para dar garantías que nuestros hijos e hijas no tendrán restricciones. Tenemos que dejarles un mejor Chile y un mejor Linares a las futuras generaciones y aprobar el cambio constitucional a través de una convención constituyente resulta de extrema importancia”, subrayó.